Simona Halep a vorbit pentru prima dată despre operaţia de micşorare a sânilor. Care a fost cea mai mare teamă a ei după ce a luat această decizie

Simona a luat această decizie în 2009, la un an după ce a reuşit să câştige Roland Garrosul la junioare.

Simona a povestit la TVR ce a îndemnat-o să ia această hotărâre şi cum a suportat intervenţia: "Eu am avut probleme mari la coloană. Am mers la un medic român din Germania, care mi-a spus care e adevărata problemă a durerilor mele. Atunci am decis să mă operez. A fost nevoie de semnătura părinţilor. Nu ştiu ce a fost în sufletul lor, dar faptul că eu mi-am dorit atât de mult acest lucru probabil că a contat pentru ei. Nu regret nicio secundă că am luat decizia pentru tenis. Mi-a fost frică, mai ales din cauza anesteziei totale. Plus că nu făcusem nicio operaţie şi nu ştiam cum va reacţiona organismul"