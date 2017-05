Simona Halep s-a întors acasă vizibil iritată, după eliminarea de la Stuttgart. Ce a declarat ea la sosirea în ţară

Simona s-a întors acasă şi a părut iritată atunci când a fost întrebată care sunt cauzele eşecului. "Cine se aştepta la o finală între mine şi Şarapova înseamna ca nu se prea pricepe la tenis. Au fost jucătoare foarte bune în acest turneu, o competiţie destul de puternică. A fost cea mai bună saptămână, m-am simţit cel mai bine. Mă duc să joc meciurile mai departe şi o să văd ce va fi. Am luptat până la capăt, dar Siegemund a meritat să câştige, a jucat mai bine. Stau câteva zile acasă, apoi mă duc la Madrid să mă pregătesc de turneu. Simt un progres destul de mare, am încredere pentru Madrid", a spus Simona.. Întrebată dacă regretă că nu a câştigat maşina Porsche, oferită ca premiu învingătoarei, Halep a răspuns scurt: "Nu, am deja una"