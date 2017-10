Simona Halep s-a întors acasă. Ce a declarat prima jucătoare a lumii la sosirea de la Singapore

La revenirea de la Singapore, Simona a făcut câteva declaraţii, în care a atins mai multe aspecte legate de activitatea ei, dar şi despre planurile de viitor.

Simona Halep despre:

Singapore: "A fost un turneu greu, terenul a fost un pic moale şi nu m-a avantajat. Wozniacki a jucat cel mai bine dintre toate şi a meritat să câştige (n.r. - Turneul Campioanelor). Eu am început bine turneul, însă după aceea am întâlnit jucătoare care nu greşesc şi a fost un pic mai greu"

Stafful tehnic: "E o întrebare dificilă, nu ştiu cum să răspund. Andrei o să facă parte din echipa mea cred, o să am o discuţie cu el. Echipa mea ce ţine de Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill) nu se schimbă nimic. Darren mă ajută întotdeauna când e alături de mine".

Obiectivele din 2018: "Îmi doresc asta, acest obiectiv îl am în fiecare an. Îmi doresc să câştig un Grand Slam, însă va trebui să muncesc mai mult ca să menţin pe poziţiile de sus. La toate capitolele trebuie să mai progresez. O să lucrez în continuare şi la serviciu ca să fiu şi mai puternică. Urmează acum o perioadă de vacanţă şi de odihnă, pentru că a fost un an greu", a adăugat ea.

Felicitările lui Federer: "Am citit şi eu, chiar îi mulţumesc pentru aceste cuvinte, îmi dau încredere. Cred că merit să fiu acolo (n.r. - locul 1 în clasamentul WTA), pentru că am fost destul de constantă anul acesta, iar în ultimii patru ani am fost în top 5, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. M-a felicitat şi Kuznetsova şi mai multe fete, dar nu vreau să dau nume. Simt că se bucură pentru mine şi ăsta e cel mai important lucru. A fost un moment deosebit când am primit trofeul (n.r. - trofeul de lider mondial în clasamentul WTA la finalul sezonului 2017) pe care nu o să-l uit niciodată. Am trăit clipe frumoase, sper să nu fie numai acestea. Sper să am clipe şi mai frumoase pe viitor".