Simona Halep, luată la întrebări de ruşi: care este marele ei vis şi câţi copii ar vrea să aibă

Simona Halep va juca direct în turul al doilea şi va întâlni învingătoarea din partida Monica Niculescu - Ana Konjuh, deci am putea avea parte de un duel românesc.

„Tabloul este foarte puternic. Vine Venus, finalista de la Australian Open, dar fiecare meci la acest nivel este greu, aşa că vreau să dau ce am mai bun, să rămân concentrată şi să lupt pentru fiecare partidă”, a spus Simona Halep într-un interviu acordat jurnaliştilor din Rusia.

Despre problemele ei medicale, Simona a spus că ele au început la Singapore: „Am avut neplăceri cu genunchiul de la Singapore încoace, acolo am avut cele mai mari dureri. În săptămânile de pauză, am urmat un tratament şi în timpul antrenamentelor dure din intersezon n-am simţit durerea, dar când am reluat meciurile oficiale, ea a revenit şi n-am putut să-mi joc tenisul cel mai bun şi a trebuit să iau o pauză după Australian Open. Am urmat un tratament acasă şi acum mă simt bine. Am 10 zile de antrenament intens la activ şi mă simt bine. Am jucat câteva partide de antrenament şi totul pare în regulă, dar rămâne de văzut în timpul partidelor oficiale. Sper că voi juca la cel mai bun nivel al meu.

Terenul este excelent, am avut rezultate foarte bune pe această suprafaţă, aşa că aştept să înceapă turneul şi să dau ce am mai bun.”

În fine, Halep a fost întrebată ce îşi doreşte pe teren şi în afara acestuia: “ Visul meu este să am trei copii, dacă va fi posibil. Îmi place să am o familie, să locuiesc în ţara mea şi în viaţa din tenis îmi doresc un titlu de Mare Şlem.”