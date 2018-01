Simona Halep a dezvăluit care a fost momentul în care a simţit că o va învinge pe Lauren Davis

Halep a trecut de la agonie la extaz şi până la urmă a reuşit să iasă învingătoare din această partidă, care a durat trei ore şi 45 de minute.

Simona a dezvăluit că după ce a salvat trei mingi de meci, a putut să se reseteze şi apoi a simţit că va termina meciul învingătoare.

“Când ea a luat time-out medical, am avut timp să mă liniştesc şi să gândesc, să mă reîncarc. Am găsit şi mai multă energie. Iar la 13-13, când am luat acel game, mi-am zis că e numărul meu norocos şi că acum o să le iau pe următoarele două“, a declarat ea la final.

Simona Halep - Lauren Davis a fost 4-6, 6-4, 15-13