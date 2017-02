Scenariu apocaliptic înaintea partidelor de tenis dintre România şi Belgia: „Doamne fereşte să se întâmple aşa ceva“

Căpitanul-nejucător al echipei de Fed Cup a României, Ilie Năstase, e nemulţumit de faptul că Sala Polivalentă nu a fost modernizată în atâţia ani.

"Mă gândeam că ar fi fost frumos să avrem vreo 15.000 de locuri, dar văd că nu se avansează deloc. Au făcut vreo 400 (n.r. - săli), dar toate proaste. Am fost cu Ţiriac la Sfântu Gheorghe şi au făcut o sală care e de două ori mai frumoasă ca asta. Şi are şi 4.000 de locuri. Noi, în Bucureşti, nu reuşim. Sala asta e mai bătrână decât mine cred. Cred că are aproape 71 de ani. Doamne fereşte să fie vreun cutremur, că aici murim", a spus el.

Revenind la joc, Ilie Năstase va apela la Irina Begu şi la Sorana Cîrstea pentru meciurile de simplu, iar Monica Niculescu va itnra la dublu alături de Irina Begu. Am încredere în ambele jucătoare care vor intra la simplu. Monica înţeleg că o să joace numai la dublu. Avem o echipă bună. Eu voi fi statuie, în primul rând, o să stau pe scaun acolo. Dacă mi se spune să mă mişc, mă mişc, dacă nu, stau pe scaun. Dacă nu-mi dau fetele motive, de ce să mă exteriorizez?", a declarat Năstase la antrenamentul efectuat, marţi, de jucătoarele tricolore.