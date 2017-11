Românii au fost batjocoriţi în Ţara Galilor: ce a povestit selecţionerul Daniel Isăilă la revenirea în ţară

Elevii lui Daniel Isăilă au smuls un punct dintr-o deplasare de coşmar, în Ţara Galilor.





La Bangor, meciul s-a încheiat cu o remiză albă, în condiţiile în care tineretul a încheiat partida în nouă oameni! Mai întâi, Răzvan Marin a fost trimis la cabine pentru două „galbene“ (55, 72), iar apoi George Puşcaş a fost eliminat, în minutul 81, pentru că i-a dat un cot adversarului.





„Puşcaş va lua două sau trei etape. Răzvan va fi şi el suspendat, dar mai e până atunci. Au fost probleme de arbitraj. Am avut penalty, după ce am rămas în zece, şi n-a dat nimic“, a explicat la Digi Sport Daniel Isăilă. Acesta a povestit că cele mai mari probleme le-au creat însă gazdele.





Le-au dat pubele de gunoi!





„După zece ore pe drum, cum am ajuns acolo, au început şicanele gazdelor. Ei ar fi trebuit să ne aştepte cu sandwich-uri în aeroport, n-au făcut asta. Ne-au zis că n-au putut. A trebuit să pierdem vreo oră într-un fast-food pentru a le da sandwich-uri băieţilor. Am ajuns într-un târziu, apoi ne-am antrenat într-o mlaştină. Am cerut refacere, nişte butoaie cu gheaţă, cum se face peste tot, şi ne-au dat nişte pubele de gunoi mizerabile. Incredibil aşa ceva! Am renunţat şi la asta. A trebuit să plecăm plini de noroi de la stadion spre hotel, timp de 30 de minute“, a rememorat Isăilă coşmarul trăit în Ţara Galilor.





„La masă, au fost tot felul de probleme. Doctorul a fost mereu cu gura pe ei ca să putem avea şi noi ce trebuie la masă. Nocturna a fost foarte slabă. Toate astea au dus la o anumită tensiune şi băieţii şi-au pierdut cumpătul“, a adăugat selecţionerul naţionalei de tineret.





Pauză de aproape un an!





România U-21 a rămas pe locul 1 în grupa a 8-a, care asigură prezenţă la turneul final, însă tricolorii mici nu mai sunt favoriţi la calificare. Sistemul de desfăşurare a preliminariilor e unul bizar. Echipele dintr-o serie n-au un număr egal de partide jucate. Aşa că, în cazul în care îşi câştigă cele două restanţe, Portugalia U-21 trece pe locul 1 după şase etape.





Şi mai e un amănunt extrem de ciudat: România U-21 a jucat până acum şase meciuri şi va bifa următoarea partidă în preliminarii în...septembrie 2018! Ceea ce înseamnă că între meciul de la Bangor şi cel cu Portugalia U-21, în deplasare (7 septembrie 2018), va fi aproape un an distanţă.





Grupa a 8-a, preliminarii Euro 2019

Marţi

Portugalia U-21 – Elveţia U-21 2-1

Ţara Galilor U-21 – România U-21 0-0





1. România U-21 6 3 3 0 9-3 12

2. Bosnia U-21 5 3 0 2 14-5 9

3. Portugalia U-21 4 2 1 1 6-5 7

4. Ţara Galilor U-21 5 2 1 2 6-7 7

5. Elveţia U-21 6 2 1 3 5-8 7

6. Liechtenstein U-21 4 0 0 4 1-13 0





Următoarea etapă (23 martie): Portugalia U-21 – Liechtenstein U-21, Bosnia U-21 – Ţara Galilor U-21