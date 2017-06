Prima reacţie a Simonei Halep după ce a pierdut a doua finală de la Roland Garros. Ce mesaj a avut ea pentru stafful său şi pentru letona Ostapenko

"Sunt tristă pentru că nu am putut câştiga. Mi-e stomacul greu din cauza emoţiilor, dar sper că voi reuşi să câştig aici, pe viitor. Este visul meu! Este o zi grea, pentru că nu am câştigat. Mesajul pe care îl am pentru staff este să continuăm să muncim şi să credem. Felicitări Jelena, pentru tot ce ai făcut în acest turneu. Bucură-te, fii fericită, pentru că eşti ca un copil!", a declarat Simona, la ceremonia de premiere.

Jelena Ostapenko - Simona Halep 4-6, 6-4, 6-3 a fost rezultatul finalei de la Roland Garros