Prima declaraţie a Simonei Halep după ce a spulberat-o pe Jana Cepelova. Cum s-a comportat piciorul accidentat

Simona s-a impus cu 6-2, 6-3, după o oră şi şapte minute de joc şi nu a resimţit dureri mari la glezna accidentată. "Nu a fost uşor azi. Jana este o rivală dificilă, dar m-am descurcat bine. Jocul meu a fost bun şi am avut încredere că pot trece mai departe. N-am simţit durere. Nu pot să zic că sunt 100% recuperată, dar e important că pot să joc. Vreau să jov cât mai bine acest turneu, iar apoi vom vedea. E ceva special să joc aici, vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut. De fiecare dată m-am simţit susţinută la Paris, am şi o mulţime de fani. Îmi aduc aminte de ediţia din 2014, când am fost încurajată frenetic de publicul francez. Sper să repet evoluţia bună de atunci şi în acest an şi să nu-mi dezamăgesc fanii", a declarat Simona Halep, după meci.