Prima declaraţie a Simonei Halep după ce s-a calificat în sferturi la Stuttgart. Ce a deranjat-o la debutul ei pe zgură

Simona s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3 , după o oră şi 53 de minute de joc. La final, ea a recunoscut că nu a jucat cel mai bun tenis şi a identificat o problemă, pe care speră să o depăşească în meciurile care urmează.

”Magdalena a jucat foarte bine în primul set, este un adversar greu întotdeauna, aşa că am vrut doar să păstrez mingea în joc, să joc mai mult pe reverul ei şi să nu mai ratez. Spun asta pentru că la începutul setului al doilea am început să ratez destul de mult. Dar, apoi mi-am găsit ritmul şi am stat acolo punct cu punct”, a spus Halep, conform digisport.ro.

Întrebată dacă atunci când meciul devine mai dificil, are anumite avantaje, Simona a replicat: ”Da, încerc să păstrez schimburile mai lungi şi simt că sunt mai puternică şi că joc un tenis bun la final. Nu-mi este teamă să stau în aceste raliuri, de aceea îmi place zgura!”.

Într-un final, Simona a recunoscut că nu a practicat cel mai bun tenis al ei, dar asta şi din cauza suprafeţei de joc, extrem de rapidă la Stuttgart, faţă de cea de săptămâna trecută de la Cluj, din meciul de Fed Cup, dintre România şi Elveţia, scor 3-1:”Da, e foarte alunecoasă zgura iar asta am simţit în primul set, când am avut probleme la picioare, cu musculatura. Dar, nu am vrut să mă opresc, nu m-am gândit la accidentare şi am mers mai departe.Este greu pe acest teren, mai ales că nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Însă, dacă te obişnuieşti cu suprafaţa, poţi obţine mai departe un nivel bun”