Piţurcă, judecat ca barbugiu într-o sală de cinematograf din Târgu-Jiu. S-a dovedit şi că deţinea o avere sub calorifer

În noaptea de 16 spre 17 decembrie 1981, în jurul orei 2.00, în apartamentul unei anume Doina Holt din Târgu-Jiu (43 de ani), Miliţia a prins în flagrant şase persoane jucînd barbut pe bani grei. Din sentinţa cazului reiese că Victor Piţurcă era recunoscut ca „jucător de poker, barbut, table pe sume fabuloase, pe raza municipiului Târgu-Jiu”.

Piţurcă jucase la Pandurii Târgu-Jiu în sezonul 1977-1978, dar şi-a făcut prieteni de jocuri de noroc pe care i-a mai vizitat şi după trei ani. Probabil că aceea n-a fost prima sa escapadă la un barbut, dar atunci a fost prins. La masă cu Piţurcă s-au mai aflat Aurel Diaconu (43 de ani, conducător auto la IRE Târgu-Jiu), Nicolae Holt (61 de ani, vînzător la centrul de seminţe Târgu-Jiu), Constantin Cutui (58 de ani, gestionar la o unitate GOSTAT din Motru), Victor Hortopan (32 de ani, profesor de matematică "care nu s-a prezentat la catedra obţinută prin repartiţie ministerială") şi Ion Scoroşanu (39 de ani, mandatar la cooperativa <Constructorul>). Doru Aristică Şerban, zis «Habitu», 27 de ani, fără ocupaţie, a reuşit să fugă. Deşi era cel mai tânăr dintre jucători, Piţurcă era cel mai „bogat” de la masă, asupra lui găsindu-se cea mai mare sumă de bani: 11.500 de lei, semn că era „în mână”.

Procesul s-a desfăşurat în regim de urgenţă, pe 18 decembrie 1981, şi a fost public (în sala cinematografului „23 August” din Tîrgu-Jiu, în faţa a sute de oameni). Toţi cei şase inculpaţi au primit câte şase luni de închisoare. „La un moment dat, Scoroşanu şi «Habitu», rămaşi fără bani, au plecat să mai facă rost de fonduri. Dintre cei doi, doar primul s-a mai întors la joc. La puţine momente după revenirea lui Scoroşanu, am auzit zgomote de paşi la uşă, iar lumina s-a stins. Am realizat că ceva nu este în regulă şi m-am ascuns în patul în care dormeau gazdele. M-am băgat şi eu sub plapuma lor. Miliţienii au căutat cu lanternele, dar nu m-au găsit. Apoi, când m-am uitat pe geam, i‑am văzut pe toţi cu cătuşe la mâini în timp ce erau băgaţi în dubă. Pe masă erau 120.000 de lei. Cu ajutorul lui Sorin Găman, fotbalist la Jiul Petroşani, care avea relaţii tari, am ajuns la comandantul Miliţiei, unul Toma. Astfel, am putut să-l vedem pe Victor. Purta uniformă vărgată şi era legat cu cătuşe la mâini de un hoţ. Piţi mi-a spus atunci să mă duc la el la apartament şi să caut sub calorifer nişte bani şi să-i dau unei persoane din Craiova. Avea acolo 70.000 de lei strânşi pentru a-şi cumpăra maşină. Cam 25 de zile a fost încarcerat. L-au tuns şi la chelie. Ştiu că s-a intervenit la nivel înalt ca să fie eliberat”, a povestit Constantin Păducel pentru „Adevărul”, în urmă cu ceva timp.