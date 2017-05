Palma pe care Hagi i-a dat-o lui Gigi Becali la zece ani după ce a fost dat afară din Ghencea. Ce i-a spus Regele în 2007 personajului care şi-a bătut joc de el

Acum zece ani, Gigi Becali îl dădea afară pe Hagi de la Steaua, stârnind un adevărat cutremur în fotbalul românesc, atât prin gestul făcut, cât şi prin intensitatea acţiunii îndreptate împotriva celui care îi era naş de cununie. Hagi a plecat de la Steaua, în 2007, cu lacrimi în ochi şi a declarat:

"Nu se poate să ţi se ia mintea, personalitatea, demnitatea. Sper ca acest lucru să fie un exemplu, un moment de a ridica un mare semn de întrebare. Relaţia antrenor-conducător la Steaua trebuie reglată. Antrenorul sper ca de-acum încolo să aibă această autoritate, să fie lâsat în pace. E atat de simplu."

"Nu mai puteam. Drumul se inchisese. Imi pare rau, dar mi s-a intins o cacealma. Eu cred ca am puterea sa i-o spun lui Gigi ca nu face bine ce face. Nu numai ca ia notiunea de antrenor, dar nu se opreste aici. Distruge si jucatorii. Azi e bun, maine il dau afara, sau la divizia C. Din pacate, asta e."

"Cel mai usor, antrenorul se duce acasa. In ultimii patru ani, Steaua a facut performanta, dar nu are stabilitate. S-au schimbat antrenori. Steaua are posibilitate mare, dar numai daca se va lucra profesional. Nu totul sunt banii. Sport nu se face numai pentru bani. Esti platit in functie de ce dai."

"Eu nu am luat niciun ban, si nici nu vreau niciun ban. Banii pe care trebuia sa mi-i dea mie, sa-i puna la centrul de copii si juniori. N-am nevoie de bani si nu-i vreau. E vorba doar de placerea de a lucra intr-un loc unde am vrut sa fac performanta."

"Sper ca din ce s-a intamplat cu mine, si inaintea mea, sa se termine odata. Pentru binele Stelei. Am trait momente penibile. Sa primesti telefon de sus, pe banca, sa mi se spuna cine intra... Eu am ramas mut. Una e sa discutam ca de la patron la antrenor, alta e sa ti se impuna si daca nu faci, sa fii dat afara. De ce mai stam la antrenamente, daca totul e pus de altcineva."

"Eu am numit ziua asta o zi trista, dar nu pentru ca am plecat. Trista pentru ca omul pe care l-am adus in Ghencea a facut totul sa ma goneasca. Se petrecea prin '87. Eu i-am deschis poarta si acum..."

"In aceste patru luni eu doar am lucrat, si cred ca bine. Am incercat sa dau ce e mai bun din mine. Pentru mine, pe primul loc e profesia. Fotbalul pentru mine e numarul unu. Eu am avut o relatie buna cu toata lumea, si nu numai aici, in toata cariera mea."

"Venirea mea la Steaua a fost benefica. Eram un om cu popularitate, iubit de suporteri. Criza a inceput cand am fost aproape sa intram in Champions League. Faceam performanta si devenea greu sa fiu dat afara."

"Inainte de meciul cu Slavia, eu i-am spus ca trebuie sa facem niste schimbari, sa dam optiuni si celorlalti jucatori, dar patronul a prezentat altfel situatia. Am pierdut, si e vina mea, dar daca am fi castigat, ar fi fost meritul altcuiva."

"Steaua cu mine a fost o echipa organizata, disciplinata, care a scos maximum: calificarea in grupele CHampions League. Chiar daca am marcat doar din faze fixe, chiar daca am inscris putine goluri, dar nici n-am primit. Asta intr-o perioada in care au venit foarte multi jucatori. Am avut probleme in atac pentru ca jucatorii valorosi erau accidentati, iar noii veniti aveau nevoie de adaptare."