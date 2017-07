Niculescu şi o ruşine istorică: când s-a mai întâmplat ca o finală de Grand Slam să se încheie cu scorul de 6-0, 6-0

Cotate cu a noua şansă la câştigarea probei de dublu feminin la Wimbledon 2017, cele două au pornit cu o victorie împotriva perechii formate din Cepede – Olaru şi, profitând şi de un traseu favorabil în care n-au întâlnit niciun cap de serie, s-au oprit în finală.

Acolo însă, meciul s-a transformat într-un veritabil dezastru! Pe lângă faptul că au dat de perechea Ekaterina Makarova (4 WTA la dublu) – Elena Vesnina (4 WTA la dublu), favorita numărul 2, nici jocul nu le-a mai ieşit de nicio culoare. A rezultat un 0-6, 0-6 sec, în doar 54 de minute, cu care Monica şi Hao-Ching au intrat direct într-un top al ruşinii.

Până la confruntarea de sâmbătă, se mai întâmplase în doar două rânduri ca finalele unor turnee de Grand Slam din Era Open (începută în 1968) să se încheie cu un „double bagel“:

*1971 (Australian Open): Court / Goolagong – Emerson / Hunt 6-0, 6-0

*1988 (French Open): Graf – Zvereva 6-0, 6-0

Două rusoaice cu un palmares fabulos

Succesul de la All-England Club a fost obţinut de perechea Makarova – Vesnina şi datorită unei experienţe superioare la acest nivel. Cele două şi-au început parteneriatul în 2012 şi de atunci au un bilanţ fantastic:

*Trei turnee de Mare Şlem: French Open (2013), US Open (2014), Wimbledon (2017)

*Turneul Campioanelor (2016)

*Aurul olimpic (2016)

În plus, fiecare dintre ele are şi un trofeu Grand Slam la dublu-mixt, Makarova câştigând US Open în 2012, alături de brazilianul Bruno Soares, în timp ce Vesnina s-a impus la Australian Open în 2016, alături de acelaşi sud-american. În ultima finală, perechea Vesnina – Soares a trecut de cuplul Vandeweghe – Tecău.