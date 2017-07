Neîncredere sau realism? „Halep poate să devină numărul 1, dar până la a câştiga un US Open sau Wimbledon e cale lungă“

E o schimbare de strategie faţă de anii trecuţi, când Simona a început mai târiziu seria turneelor americane pe hard. Astfel, Simona Halep, care va juca apoi la Toronto şi Cincinnatti, poate deveni jucătoarea numărul 1 în lume înainte de ultimul grand slam al anului. US Open va începe pe 28 august. "Este o mare jucatoare de tenis. Mare, mica, jucatoare de tenis. Poate sa bata pe oricine si poate sa piarda inca la multa lume. Ati vazut la Roland Garros, nu era de pierdut un asemenea meci. Foarte probabil ca va reusi sa fie un numar unu in lume, dar de aici pana la castigat un US Open, un Wimbledon este inca cale lunga", a comentat Ion Ţiriac, decizia Simonei.