Nadia Comăneci dezvăluie cine şi de ce a spus că ar fi vrut să se sinucidă: „Au zis că am băut două sticle de dezinfectant“

Jurnaliştii brazilieni susţin că „Zeiţa de la Montréal” a vrut să se sinucidă după ce părinţii săi au divorţat, în 1978. „A încercat să-şi ia viaţa consumând apă sanitară”, notează sursa citată.

Povestea a fost comentată pe larg de Nadia Comăneci în cartea sa, „Scrisori către o tânără gimnastă”. Redăm, aşadar, fragmentul respectiv.

„Da, în 1978 am fost foarte nefericită. Dar în niciun caz n-am încercat să mă sinucid pentru că îmi văzusem prietenul cu o altă fată, aşa cum reiese din film. Am auzit mai multe variante ale acestei întâmplări, iar două ziare din Germania chiar au scris că am băut două sticle de dezinfectant deoarece eram distrusă în urma rupturii intervenite în relaţia amoroasă cu un poet. Adevărul e că antrenorii şi conducerea îmi promiseseră mai multă libertate pe perioada cât voi locui în complexul «23 August». În ziua respectivă, în faţa camerei erau trei bărbaţi. Păreau absorbiţi de un joc de cărţi, dar se aflau acolo ca să mă supravegheze. «Unde te duci, Nadia?» au întrebat ei cu inocenţă. N-am mai rezistat. «Ce căutaţi aici? Nu pot să-mi spăl rufele nesupravegheată?» Poate, am continuat în glumă, «am să dau pe gât sticla asta de clor şi o să mă sinucid». M-am întors în cameră şi am trântit uşa! Uram să fiu urmărită, verificată, cercetată. Dintr-o simplă vorbă aruncată la necaz s-au născut zvonuri şi poveşti!”, a notat Nadia Comăneci.

„Ceea ce au scris brazilienii nu are nicio legătură cu adevărul. Nu-mi place să vorbesc despre Nadia, dar pot să vă povestesc că, pe vremea când era gimnastă, a vrut să scape, la un moment dat, de regimul din cantonamentul naţionalei de gimnastică, unul cazon şi extrem de sever. Ştiu că, într-una din zile, a băut două linguri de dero ca să scape de antrenamentele din acea zi. Sigur, i s-a făcut rău, lumea s-a speriat, dar până la urmă totul a fost bine. A fost un gest copilăresc, ceva în genul elevilor care mâncau cretă ca să facă temperatură şi să scape de la ore. Asta am făcut şi eu pe vremea când eram în clasa a cincea", a povestit la un moment dat Adrian Comăneci, fratele ei, pentru Ziarul "ring".