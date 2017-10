N-a ţinut cont de nimic! De ce nu a rămas Simona Halep în Asia, după ce a devenit numărul 1 mondial, pentru a pregăti Turneul Campioanelor

Pe 8 octombrie ea a jucat finala la Beijing, contra Carolinei Garcia, iar a doua zi, la orele prânzului, a aterizat acasă, la Otopeni. Simona a stat în România doar câteva zile, după care a luat din nou drumul Asiei, pentru a se pregăti de Turneul Campioanelor, acolo unde va debuta luni. Ea a explicat la Singapore de ce a vrut să meargă acasă, în loc să se pregătească în Asia şi să evite astfel două schimbări de fus orar.

"Am vrut să merg acasă pentru că am devenit lider mondial, aşa că am vrut să fiu cu familia, cu tatăl meu, cu fratele meu. Cred că a fost cea mai bună decizie. Ziua în care am câştigat cu Ostapenko a fost de departe ce mai bună zi a mea, a fost un sentiment minunat. Când am mers acasă, m-am întâlnit cu toţi prietenii, cu familia şi apropiaţii.. Am luat masa cu ei, am petrecut un pic. Dar nu am făcut o petrecere mare. Aştept să termin aici, să merg în vacanţă şi apoi voi face o mare petrecere", a declarat Simona.