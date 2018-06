Mihaela Buzărnescu este pusă la zid de un oficial român: „E mult amatorism în jurul ei!“

Mihaela a impresionat şi la Roland Garros, unde a eliminat-o pe Elina Svitolina, dar s-a oprit în optimile de finală, fiind învinsă de Madison Keys. Deşi comportarea ei a fost mai mult decât meritorie, Mihaela a fost pusă la zid de Dumitru Hărădău, directorul turneului de la Bucureşti, care a făcut câteva firmaţii surprinzătoare despre ea.

"O urmaresc cu foarte mare atentie. Anul trecut, WTA a spus ca cele mai mari performante in tenisul feminin le-au obtinut Wozniacki si Buzarnescu, si nu intamplator. Ce s-a intamplat in meciul cu Svitolina este incredibil, dar ce s-a intamplat in meciul cu Keys a aratat ca este foarte mult amatorism in jurul ei. Ea face foarte multe lucruri cu calitati extraordinare. În momentul in care a inceput meciul, cand televiziunea transmitea intrarea jucatoarelor pe terenul central, Mihaela Buzarnescu era cu doi baieti pe acolo si radea. Nu! Un mare campion, inainte de a intra intr-un meci asa de important pe centralul de la Roland Garros are lectia foarte bine invata, sta singur undeva, se aduna. In momentul in care tu intri pe teren, trebuie sa joci de la prima minge ca si cum ai juca ultima minge a meciului", a spus Haradau pentru Prosport live.

Hărădău este directorul turneului care i-a refuzat Mihaelei un wild card anul trecut.