Mesajul unui stomatolog care străbate Europa pe bicicletă: „Învinge frica şi prejudecăţile şi trăieşte clipa!“

Anul trecut, Sorin Găgeanu (artistic-dent.ro), căci despre el e vorba, a “recidivat” şi a parcurs pe bicicletă 2400 km în 36 de zile. În Turul Marii Britanii, de data aceasta. Cu această ocazie a trecut prin 10 ţări, în care a poposit la 21 de gazde. După ce a schimbat 9 feriboturi şi 3 avioane. Turul Marii Britanii l-a străbătut însoţit de un prieten Andrei Rozescu.

Personalitati din diverse domenii de activitate au împărtaşit pasiunea pentru plimbarea cu bicicleta, Albert Einstein considerând că viaţa este ca mersul pe bicicletă. “Când moralul este scăzut, când zilele par întunecate, când abia dacă mai merită să speri, pur şi simplu urcă pe o bicicletă şi ieşi la o plimbare pe drum, fără să te gândeşti la nimic altceva decât călătoria pe care o întreprinzi”, a apreciat Arthur Conan Doyle.

“Ghidul fiinţei îşi ia o pauză de la viata cotidiană prin cicloturism. Dacă îţi doreşti ceva cu adevărat în viaţă, atunci să îl faci! Uite aşa a pornit dorinţa mea de a face anual vacanţe cicloturistice. Ambele expediţii au reprezentat o deconectare totală de rutină şi de tot ceea ce înseamnă familie, prieteni sau clinică", este de părere Sorin Găgeanu.

Doctorul Sorin Găgeanu duce bucuria plimbării cu bicicleta către o linie spirituală, într-o călătorie a cunoaşterii de sine: „Plimbarea cu bicicleta este o călătorie iniţiatică spre interior, o cunoaştere profundă a mea. În locurile prin care am trecut am întâlnit o mulţime de oameni faini şi am trăit într-o altă civilizaţie. Am pedalat, am vizitat şi am fost cazat în multe locuri, întîlnind şi câteva persoane cărora le-am fost gazdă anul trecut. Am socializat, am băut o grămadă de soiuri de bere, trăind o experienţă de neuitat. Grija străinilor pentru cicloturişti şi standardele vestice m-au impresionat. Lipsa grijei de mâine şi oamenii cu zâmbetul pe buze mi-au deschis ochii asupra propriei persoane şi a valorilor pe care noi le cultivăm”, mai spune Sorin.



„Cred că cel mai important lucru pe care l-am învăţat în aceste excursii este că starea noastră de bine depinde numai de noi! Dacă ar fi să dau un sfat după aceste experienţe, ar fi: trăiţi clipa şi fiţi prezenţi în viaţa voastră. La ce vă spune interiorul fiinţei voastre, la dorinţele, la visele, la ţelurile voastre, fără a le trece prin filtrul gândurilor. Sunt foarte entuziasmat de modul acesta de a petrece timpul. Învingeţi-vă frica şi prejudecăţile! Trăiţi-vă visele! Fiţi liberi şi fericiţi!”, e mesajul stomatologului Sorin Găgeanu, care a străbătut pe bicicletă deja o bună bucată din Europa. Dar el nu intenţionează să se oprească aici, având deja planuri îndrăzneţe şi pentru acest an.