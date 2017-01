Marius Şumudică îşi acuză patronul de discriminare: „Toată lumea şi-a primit banii, numai eu nu“

"Toată echipa a fost plătită, li s-au plătit şi primele din UEFA, inclusiv stafului meu, singurul care nu am primit nici măcar un euro din ce a venit de la UEFA acum sunt eu. Nu e niciun fel de problemă. Am încercat să-i daun un telefon patronului acum vreo două săptămâni, dar nu mi-a răspuns. Eu cred că tot ce se întâmplă acum la echipă poate să dăuneze atmosferei. Această echipă numai printr-o atmosferă bună a făcut rezultatele pe care le-am realizat. Există căi legale prin care pot ataca clubul, o să mă adresez cu avocatul meu, comisiilor şi o să-mi iau banii la comisii. Îmi văd de treabă, antrenez echipa, dar este umilitor. Dacă existau probleme financiare şi nu erau plătiţi jucătorii şi staful meu, nu m-ar fi deranjat. Dar atât timp cât sunt plătiţi toţi, am înţeles că au primit banii şi angajaţii de la stadion, inclusiv decembrie, şi sunt singurul om care nu-mi primesc banii mi se pare umilitor, dar mergem înainte. Am înţeles că asta e decizia domnului Nicolae şi a domnului Buduru. Mai există un proces, vor să mă amendeze. Eu trebuie să fiu limpede, să pregătesc intrarea în play-off şi calificarea cu Genk. Chiar am avea şanse să ne calificăm cu Genk dacă ar fi o atmosferă mai bună", a declarat Şumudică, la Digi Sport.

El a precizat că nu va merge în Belgia să urmărească pe Genk, adversara din Liga Europa: "O să vorbesc cu Mircea Rednic şi va merge şi un secund de-al meu. Eu nu merg, mi-e frică. Probabil că trebuie să fac vreo hârtie să nu lipsesc de la antrenamente. Nu mai fac niciun pas greşit. Până în vară nu fac niciun pas greşit. Îmi calculez tot ceea ce fac, vin cu o oră înainte la antrenament, respect programul în totalitate."