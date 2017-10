Marc Marquez îşi poate adjudeca titlul MotoGP în Malaezia

Marele Premiu al Malaeziei poate decide soarta sezonului MotoGP. Marc Marquez are nevoie de o clasare pe locul secund în cursa de la Sepang pentru a deveni matematic campion înainte de etapa finală de la Valencia din luna noiembrie indiferent de rezultatul lui Andrea Dovizioso.

Italianul a obţinut cea mai slabă clasare a întregului sezon în etapa din Australia de weekendul trecut, în timp ce victoria lui Marquez i-a extins avantajul acestuia în fruntea clasamentului piloţilor la 33 de puncte. Piloţii Yamaha Maverick Vinales şi Valentino Rossi se luptă în continuare pentru poziţia a treia din clasament, alături de ei fiind şi ocupantul actual al locului cinci, Dani Pedrosa.

Pedrosa a câştigat trei din ultimele cinci curse de pe circuitul de la Sepang, în timp Marquez şi Dovizioso au fiecare câte un succes pe circuitul malaezian. Italianul a câştigat cursa de anul trecut în faţa lui Rossi şi Jorge Lorenzo, în timp ce Marquez a terminat abia al 11-lea.

Spaniolul de la echipa de uzină Honda este însă aşteptat să-şi treacă în palmares al patrulea titlu mondial la clasa regină MotoGP şi al doilea consecutiv după cel câştigat anul trecut. Forma lui Marquez este de-a dreptul remarcabilă – nouă clasări consecutive pe podium, dacă nu luăm în considerare cursa britanică din care a abandonat.

Şi clasa Moto2 îşi poate încorona campionul în Malaezia. Franco Morbidelli are voie să piardă maximum 4 puncte în raport cu rivalul Thomas Luthi pentru a deveni matematic câştigătorul titlului. Cei doi sunt aşteptaţi să se lupte pentru victorie la Sepang, interesant mai fiind şi duelul pentru locul trei din campionat, cel dintre Miguel Oliveira şi Alex Marquez. Doar un punct îi separă pe cei doi în acest moment.

La clasa Moto3 nu mai e nevoie de calcule. Joan Mir a dominat sezonul autoritar şi are titlul în buzunar după victoria din Australia de săptămâna trecută. Spaniolul este favoritul principal şi omul de bătut şi la Sepang,

Toate sesiunile Marelui Premiu al Malaeziei sunt LIVE pe Eurosport 1. Programul transmisiunilor:

Vineri:

04:00 – 06:40 Antrenamente 1

08:10 – 10:50 Antrenamente 2

Sâmbătă:

04:00 – 06:40 Antrenamente 3

07:35 -08:15 Calificări Moto3

08:30 – 09:00 Antrenamente 4

09:10 – 09:50 Calificări MotoGP

10:05 – 10:50 Calificări Moto2

Duminică:

03:40 – 04:00 Încălziri

06:00 Cursă Moto3

07:20 Cursă Moto2

09:00 Cursă MotoGP