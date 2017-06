Lynn Howells a anunţat echipa pe care o va folosi împotriva Canadei. "Stejarii" joacă mâine noapte la Edmonton

Desi Stejarii au intalnit de sapte ori Canada pana acum, meciul de maine reprezinta o premiera, acesta fiind primul disputat in fieful purtatorilor “frunzei de artar”, pe Ellerslie Rugby Park din Edmonton. Partida are loc la ora 24:00, ora Romaniei si va fi transmisa in direct pe Dolce Sport si RugbyTv.ro.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. Fata de echipa care a intalnit Japonia pe 10 iunie, in Primul XV sunt patru modificari, doua in pachetul de inaintare, cu Valentin Poparlan si Vlad Nistor titulari si doua pe treisferturi, urmand sa inceapa in teren Ionut Dumitru si Luke Samoa. De asemenea este de mentionat prezenta pe banca de rezerve a tanarului jucator Marius Simionescu, campion al SuperLigii CEC Bank cu Timisoara Saracens.

In ce priveste provenienta jucatorilor din Primul XV, cinci joaca la echipe din Franta, patru evolueaza la CSA Steaua, trei la Stiinta Baia Mare, doi la Timisoara Saracens si unul la CSM Bucuresti.

“Pentru Romania este un turneu important pentru ca am reusit dupa multi ani sa avem aceste meciuri in afara tarii, intr-adevar este foarte solicitant pentru ca jucatorii trebuie sa se adapteze rapid la conditiile pe care le intalnesc in locurile in care jucam, la fusul orar, la clima. Pentru noi este o oportunitate sa intalnim echipa Canadei, chiar aici, in Canada, este o sansa de care jucatorii doresc sa profite, ne-am acomodat bine, singura problema a fost diferenta de fus orar dintre Japonia si Canada. Jucatorii nu au prea reusit sa doarma in aceste zile, dar pana la urma este vorba de cat de bine poti gestiona aceste probleme pentru ca la ora meciului, jucatorii sa dea ce pot mai bun. Este o atmosfera frumoasa aici, ne asteptam sa fie asa, am avut parte de o primire calduroasa, toata lumea a fost atenta cu noi. In ce priveste meciul, ne asteptam la o confruntare fizica, meciurile dintre cele doua echipe au fost puternice. Aceasta intalnire ne da posibilitatea sa incercam noi solutii pe unele posturi cheie, sa incercam sa jucam un rugby in viteza, cu combinatii frumoase”, a declarat Lynn Howells, antrenorul Romaniei.

Romania: 1.Ionel Badiu (Carcassonne),2.Otar Turashvili (Colomiers), 3.Andrei Ursache (Carcassonne), 4.Johannes Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 6. Vlad Nistor(Albi) 7.Viorel Lucaci (Steaua Bucuresti), 8.Mihai Macovei (C) (Colomiers), 9.Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 10.Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 11. Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti), 12.Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13.Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14.Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Luke Samoa (Stiinta Baia Mare)

Rezerve: 16. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 17Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 18.Alexandru Tarus(Sale Sharks), 19. Marius Antonescu (Colomiers), 20. Andrei Gorcioaia (Valence D’Agen), 21.Tudorel Bratu (Dinamo Bucuresti), 22. Vladut Popa (Timisoara Saracens), 23. Marius Simionescu (Timisoara Saracens



Canada:1. Anthony Luca (The Burnaby Lake Rugby Club) 2. Ray Barkwill(Ontario Blues) 3.Matt Tierney (Pau), 4. Brett Beukeboom(Cornish Pirates) (C), 5. Evan Olmstead(Newcastle Falcons), 6. Tyler Ardron(Chiefs), 7. Matt Heaton(Darlington Mowden Park), 8. Aaron Carpenter(Doncaster Knights), 9. Gordon McRorie(Prairie Wolf Pack), 10. Connor Braid(BC Bears), 11. Sean Duke(BC Bears), 12. Nick Blevins(Prairie Wolf Pack), 13. Conor Trainor(Vannes), 14. DTH Van der Merwe(Newcastle Falcons), 15. Ciaran Hearn(London Irish) Rezerve: 16. Benoit Piffero (Atlantic Rock) , 17. Djustice Sears-Duru(Ontario Blues), 18. Ryan Ackerman (Veteran BC Bears) 19. Conor Keys(Atlantic Rock), 20. Kyle Baillie(London Scottish), 21. Phil Mack(BC Bears), 22. Shane O’Leary(fara echipa), 23. Andrew Coe (Ontario Blues)

Antrenor: Mark Anscombe