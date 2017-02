Lovitură de teatru! Simona Halep s-a retras de la turneul de la St. Petersburg. Ce a determinat-o să facă asta

Cu o jumătate de oră înaintea începerii meciului, care trebuia să debuteze la ora 11.00, Halep a anunţat că nu va juca din motive medicale. Se pare că Simona acuză dureri la acelaşi genunchi care i-a creat probleme şi la Australian Open 2017.

"Am avut probleme cu genunchiul, de la Singapore. Acolo am avut cele mai mari dureri. Au urmat câteva săptămâni libere, în care m-am tratat. În perioada de pregătire m-am antrenat puternic şi nu am simţit durerea. Când am revenit la meciurile oficiale, a reapărut durerea şi nu am putut juca la nivelul meu cel mai bun.

A trebuit să iau o pauză după Australian Open. Acasă am avut parte de un tratament. Acum, mă simt bine. Am zece zile de antrenament în spate. Totul este bine. Sper să joc la nivelul cel mai bun. Suprafaţa este bună, îmi place", spunea Simona, cu 4 zile în urmă.