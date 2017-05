LIVE VIDEO Halep la Roma: Simona joacă finala cu Elina Svitolina

Halep s-a calificat în finală, sâmbătă, după ce a învins-o pe olandeza Kiki Bertens, favorită 15 şi locul 20 WTA, scor 7-5, 6-1. Svitolina a obţinut calificarea tot sâmbătă, beneficiind în semifinale de abandonul sportivei spaniole Garbine Muguruza, favorită 3 şi numărul 7 mondial. Muguruza a abandonat după 22 de minute de joc, la scorul de 4-1 în primul set pentru Svitolina. Simona Halep şi Elina Svitolina s-au mai întâlnit o singură dată, în primul tur la Sofia, în 2013, când învingătoare a fost românca, scor 6-1, 6-1.

Halep are şansa de a câştiga al doilea turneu consecutiv în acest an, după ce s-a impus săptămâna trecută la turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid. Elina Svitolina a câştigat în acest an trei turnee: Istanbul, Taipei City şi Dubai.

Dacă se va impune în finală, Simona Halep va urca pe locul 3 WTA. Simona, care a ajuns la zece victorii consecutive (Madrid şi Roma), şi-a asigurat un cec de 230.565 euro şi 585 puncte WTA. Halep va juca la Roma a 24-a sa finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite.

"Pot să spun că sunt mândră că am schimbat mentalitatea faţă de anul trecut. Anul trecut când am venit aici eram supărată că trebuie să joc din nou. Anul acesta când am venit mi-am spus că trebuie să joc până la capăt. Îmi doresc mult şi eram mai motivată. Anul trecut a fost o lecţie bună şi nu am vrut să repet situaţia. Să fiu în finală aici este minunat, este plăcut să joc în finală şi vreau să câştig", a declarat Simona Halep înaintea partidei. Simona Halep a mai spus că simte presiunea faptului că poate fi considerată favorită la turneele pe zgură, dar este o presiune pozitivă. "Simt presiunea, dar este o presiune pozitivă. Îmi place să cred că am şansa să câştig meciuri. Îmi place să intru pe teren şi să fiu responsabilă pentru mine însămi, de ce fac pe teren, nu mă gândesc la ce fac altele, mă gândesc doar la ce fac eu, să muncesc mult în fiecare zi şi când merg acolo să cred că pot să câştig turnee. Nu este uşor", a adăugat ea.