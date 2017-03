INTERVIU Unul dintre oamenii lui Daum a fost cerut de naţionala Ungariei: "Am vorbit cu selecţionerul lor"

Eric Bicfalvi este unul dintre cei mai experimentaţi jucători din lotul lui Christoph Daum, însă acest lucru nu se regăseşte şi în numărul selecţiilor la naţională. Fostul stelist are până la 29 de ani doar 3 meciuri pentru tricolori, dar luptă pentru a schimba acest lucru, mai ales că din iarnă s-a transferat la Ural Ekaterinburg, o formaţie unde se poate remarca mai mult.

Cum e viata la Ekaterinburg si de ce te ai transferat acolo?

E mai bine decât la fosta mea echipă, Tom Tomsk. Şi mai aproape. Până la Tomsk aveam de zburat 4 ore de la Moscova, până la Ekaterinburg ajung într-o oră şi 50 de minute. M-am transferat pentru că Ural a plătit clauza de reziliere de 350.000 de euro. A luat şi clubul bani, a fost mai bine şi pentru mine.

Trei ani in Ucraina, unul în China, apoi Rusia? Nu te tenteaza deloc occidentul?

N-a fost să fie. Am mai avut oferte, dar m-am dus şi eu unde mi-a fost mai bine. În plus, stilul acesta rusesc mi se potriveşte. E mai direct, mai pe forţă, m-am adaptat bine. Ştiu şi rusa, sunt obişnuit cu mediul.

Ai fost unul dintre liderii Under 21 dar nu ai ajuns la echipa mare decât târziu?

Da, am ratat nişte şanse după ce am terminat junioratul. Nu prea am jucat atunci la Steaua, iar când am ajuns la Vollin Lutz nu aveam vizibilitate. Selecţionerul de atunci a avut şi alte planuri. Pur şi simplu n-a fost momentul meu.

Debut contra Danemarcei la naţională, e ceva special pentru tine in meciul de la Cluj?

Nu. Sigur, debutul nu îl voi uita, dar nu mă voi raporta mereu la acel meci. Vine o partidă grea, cu un adversar solid, pe care trebuie să-l câştigăm. Eu spun că importantă e victoria, indiferent cum va fi obţinută. Chiar şi cu un joc mai puţin reuşit, trebuie să luăm cele trei puncte. În acest moment, doar asta contează.



A fost o dezamăgire că ai ratat Euro 2016?

Nu meritam să fiu în lot. Am fost accidentat. Mi-aş fi dorit, de aceea şi venisem la Dinamo, dar nu au mers lucrurile cum mă aşteptam eu.

S-a spus la un moment dat că ai putea juca pentru Ungaria. Cât a fost adevarat?

A fost o discuţie reală. M-a sunat chiar selecţionerul lor. Era totuşi destul de greu să joc pentru Ungaria, deoarece aveam multe selecţii la tineret şi probabil FIFA nu mi-ar fi permis. Tot în aceeaşi perioadă a venit însă şi convocarea de la naţionala României, astfel că totul a căzut.

Eşti născut în aceeaşi zi cu Hagi. Tot el te-a adus la Steaua şi te-a titularizat. E antrenorul care ti-a marcat cariera?

Domnul Hagi este un model pentru mine. Ambiţiile lui sunt foarte mari şi de aceea îl admir enorm. Chiar mi-aş dori foarte mult ca viitorul să câştige campionatul.

Cât de frustrant e să vii la naţională şi să nu joci nici măcar un minut?

Nu e plăcut, dar trebuie să respecţi decizia. Până la urmă nu poate juca toată lumea. Sunt doar 11 locuri. Şi tu la rândul tău joci altădată în locul altuia.

Contează cu adevărat in CV ul unui fotbalist selectiile la naţională?

În ceea ce mă priveşte, nu! Nu m-a întrebat nimeni niciodată de naţională. Pe unde am fost a contat ec am facut pe teren.

Intre a câştiga un titlu cu Ural şi a te califica la Mondiale cu naţionala ce alegi?

Mondialul cu naţionala, evident. Nici nu aş sta pe gânduri.



Eric Bicfalvi a fost titular în primul meci al României în aceste preliminarii, 1-1 cu Muntenegru

Fotbalistul care pictează

Una dintre pasiunile lui Eric Bicfalvi este pictatul. Ori de câte ori are mai mult timp liber, Bicfalvi se aşează în faţa şevaletului şi pictează. “De obieci, o fac mai mult în vacanţă. Nu am renunţat la această plăcere, dar mi-o permit mai rar. Am un copil, al doilea e pe drum, sunt alte lucruri mai importante”, a spus Bicfalvi.