Incident între Simona Halep şi Jelena Ostapenko: „Mi-a dat cu mingea în ureche cu 150 de kilometri pe oră“

Cele două au fost însă colege de echipă anul trecut la dublu, în cadrul turneului de la Wuhan, din China. Ele chiar au fost protagonistele unui incident nefericit, soldat cu accidentarea jucătoarei noastre chiar în ziua în care a împlinit 25 de ani.

"A fost un schimb lung de mingi. Eu şi Mattek-Sands eram la fileu. Ostapenko a vrut să lovească mingea cu reverul sau cu dreapta, nu sunt sigură. Eram cu privirea înainte. M-a lovit aproape de ureche, cu mingea care avea cam 150 de kilometri pe oră. Am fost ameţită la început, dar apoi mi-am revenit. Simt durere şi acum în toată zona, dar e ok. Am fost la mai mulţi medici, chiar şi azi-dimineaţă. Dar am dormit bine azi-noapte şi asta m-a ajutat", a povestit atunci Simona Halep.

Halep a fost nevoită să abandoneze partida respectivă, dar a jucat la simplu

Partida Simona Halep - Jelena Ostapenko, în finala turneului de la Roland Garros este sâmbătă, de la ora 16.00

