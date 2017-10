Ilie Năstase explică ce are Andrei Pavel în plus faţă de Darren Cahill şi cum a influenţat el evoluţia Simonei Halep

ilie Năstase, primul român care a fost numărul 1 mondial, a urmărit meciul simonei, a felicitta-o şi a remarcat o schimbare care a apărut prin venirea lui Andrei Pavel în stafful Simonei. "Am spus mereu că va deveni numărul 1 când va veni momentul. Cred că şi-a îmbunătăţit serviciul al doilea şi a fost mai agresivă. Pentru tenis este mult, este un ciclu acum şi în viitor şi băieţii se vor ridica la nivelul fetelor. Problema e că de acum toate vor s-o bată pe ea. Andrei Pavel e foarte bine că a venit, pentru că vorbeşte româneşte, e mai aproape de ea, se cunosc de mai mult timp. Cred că asta a ajutat-o mult, pentru că uneori am avut impresia că Simona nu înţelege exact ce îi spune Cahill", a spus Năstase ,la Digi Sport.