HALEPRIMA: Cum a ajuns România să aibă o jucătoare de locul 1 în lume

Simona Halep s-a apucat de tenis la vârsta de 4 ani, iar la 6 ani avea deja antrenamente zilnice.

Astăzi, constănţeanca de 26 de ani e cea mai bună din lume în sportul pe care îl practică. România n-a mai avut un lider mondial în tenis de la Ilie Năstase. Acesta a fost, de fapt, primul jucător care a condus clasamentul masculin la 23 august 1973. „Nasty“ a rămas 40 de săptămâni pe primul loc, părăsind această poziţie la 2 iunie 1974.

Sâmbătă, după o aşteptare de „doar“ 43 de ani, 4 luni şi 5 zile, România s-a putut mândri cu un alt lider mondial în tenis: Simona Halep. Preţul succesului a fost unul uriaş şi a fost suportat, în primul rând, de Simona şi de familia ei. „Ea a muncit foarte mult pentru a realiza lucruri mari. Am făcut un credit la bancă, nu mi-am amanetat casa. Am luat credit, cum face toată lumea, iar apoi am mers mai departe. Am simţit că voi ajunge cu ea numărul 1 mondial“, a povestit tatăl Simonei, Stere. Tot el a dezvăluit scurtul dialog telefonic pe care l-a avut cu Simona, după ce aceasta şi-a adjudecat locul 1 WTA: „<<Tată, am reuşit să ajungem numărul 1>>, asta mi-a transmis. Am izbucnit în lacrimi amândoi, dar eu mai mult. Am zis să vorbim mai târziu, după ce ne potolim“.

A învins dezavantajul înălţimii

Simona Halep a devenit a 25-a jucătoare ajunsă pe locul 1 mondial. Ceea ce e un deznodământ firesc, având în vedere că ea e cea mai constantă sportivă din circuitul feminin. Românca n-a mai părăsit Top 10 mondial de la 27 ianuarie 2014. Adică de 1.351 de zile sau de 193 de săptămâni. Nicio altă jucătoare din circuitul feminin nu se poate lăuda cu o astfel de longevitate în Top 10 WTA!

Ca să ajungă aici, Halep şi-a depăşit mai ales condiţia fizică. La 1,68 de metri, Simona e una dintre cele mai mici jucătoare din circuit şi a treia cea mai scundă dintre cele care au ajuns pe locul 1 mondial. Iar asta în condiţiile în care în tenisul actual contează extrem de mult serviciul care, evident, e influenţat şi de înălţime.

Următorul obiectiv: un Grand Slam

Cu 15 trofee WTA în CV şi cu locul 1 adjudecat, următoarea ţintă pentru Simona Halep va fi câştigarea unui turneu de Grand Slam. În acest moment, ea face parte dintr-un grup restrâns de jucătoare care au ajuns pe locul 1 mondial, fără să fi obţinut o astfel de performanţă. Pliskova, Wozniacki, Safina, Jankovici, Mauresmo şi Clijsters sunt celelalte jucătoare care au urcat pe locul 1 WTA, înainte de a se impune într-un turneu de Mare Şlem.

Dintre aceste sportive, primele patru au şi părăsit locul 1 mondial, fără să ia vreun Grand Slam, cu menţiunea că Pliskova încă nu şi-a încheiat cariera şi poate câştiga, cândva, la Australian Open, French Open, Wimbledon sau US Open. Mauresmo şi Clijsters au câştigat trofee de Grand Slam abia după ce au ajuns pe locul 1 în lume.

19.752.155 de dolari a câştigat Simona Halep din tenis de-a lungul carierei sale de până acum.

Top 5 cele mai scunde jucătoare ajunse lider WTA

1. Tracey Austin (SUA) 1,65m

2. Justine Henin (Belgia) 1,67m

3-4. Chris Evert (SUA), Simona Halep (România) 1,68m

5. Arantxa Sanchez Vicario (Spania) 1,69m

Top 5 cele mai înalte jucătoare ajunse lider WTA

1. Lindsay Davenport (SUA) 1,89m

2. Maria Şarapova (Rusia) 1,88m

3. Karolina Pliskova (Cehia) 1,86m

4-5. Venus Williams (SUA), Daria Safina (Rusia) 1,85m

Înălţimea altor jucătoare care au fost lider mondial

*Ana Ivanovici (Serbia) 1,84m

*Monica Seles (ex-Iugoslavia) 1,78m

*Martina Navratilova (ex-Cehoslovacia) 1,73m

*Serena Williams (SUA) 1,75m

*Steffi Graf (Germania) 1,76m