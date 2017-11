Halep, sinceră: Simona a explicat care e cel mai important lucru în viaţa unui om

Simona Halep are, în continuare, un grup restrâns de contestatari care susţin că românca a ajuns nemeritat pe locul 1 mondial.

Simona a vorbit pentru Canal 33 despre ascensiunea ei în tenisul feminin şi modul în care a reuşit să ajungă pe locul 1 WTA. Halep a spus că, pe lângă muncă, a mai contat şi altceva în succesul ei în sport.

Ce a spus?

„Am ajuns pe locul 1 pentru că am fost foarte constantă în acest an. Bineînţeles că nu ajungi din întâmplare, nu ajungi numai din noroc. Bineînţeles că norocul e poate cel mai important lucru în viaţă, dar am şi muncit pentru acest lucru“, a declarat Halep.