Halep l-a sunat pe tatăl ei: dialogul s-a rezumat la şapte cuvinte. Amândoi au izbucnit în plâns. Felicitări de la Hagi

Simona Halep a luat legătura cu tatăl ei, după ce s-a terminat festivitatea de premiere organizată de chinezi în cinstea victoriei româncei din meciul cu Jelena Ostapenko (8 WTA).





„Am vorbit cu Simona, două cuvinte, avem timp să discutăm mai mult. <<Tată, am reuşit să ajungem număr 1>>, asta mi-a transmis. Am izbucnit în lacrimi amândoi, dar eu mai mult. Am zis să vorbim mai târziu, după ce ne potolim. Acum putem să stăm relaxaţi, pentru că a trecut greul. Ne bucurăm, am trăit intens această partidă. Am avut de multe ori şansa să ajungem numărul 1, dar din eşecuri te consolidezi, iar rezultatele vin cu mare drag“, a povestit Stere Halep la Digi Sport.





El a povestit despre eforturile financiare pe care le-a făcut, atunci când Simona era la început de drum, pentru ca ea să ajungă, ulterior, regina tenisului feminin.





„Halep trebuie să muncească foarte mult, ca să poată realiza lucruri mari. Am făcut un credit la bancă, nu mi-am amanetat casa. Am luat credit, cum face toată lumea, iar apoi am mers mai departe. Am simţit că voi ajunge cu Simona numărul 1 mondial. Am avut încredere totală şi din acest motiv am investit tot ce aveam pentru a ajunge unde a ajuns în momentul de faţă“, a continuat tatăl Simonei.





El a dezvăluit că primul telefon de felicitare l-a primit din partea lui Gheorghe Hagi, cel care, la rândul său, a susţinut-o pe Simona, atunci când aceasta era la început de drum.





„Primul telefon de la Hagi l-am primit. Mi-a spus să ne ajute Dumnezeu să rămână mulţi ani pe primul loc şi să câştige şi un Grand Slam“, a afirmat Stere Halep.