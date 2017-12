Halep are emoţii înainte de debutul ei în noul sezon: „O să fie o presiune în plus!“. Cum vede Simona revenirea Serenei

Simona Halep şi-a îndeplinit unul dintre obiective şi anume urcarea pe locul 1 mondial. Românca va aduna minimum 11 săptămâni pe această poziţie şi va aborda primul Grand Slam al anului, Australian Open (15-28 ianuarie), din postura de lider mondial.



Prezentă la gala tenisului românesc, Halep a admis că statutul de ocupanta locului 1 WTA va pune o presiune suplimentară pe umerii ei în noul sezon.



Ce a spus?



*În ianuarie, voi lua startul ca lider mondial. Dar sper să fiu relaxată, să mă gândesc numai la ce am de făcut şi nu la presiunea pe care o să o simt. Pentru că o să fie presiune.



*A fost un an foarte, foarte frumos pentru mine, n-am de ce să mă plâng. Chiar dacă a fost cel mai greu, a fost în acelaşi timp şi cel mai frumos an.



*Mă bucur că am putut să ajung pe locul 1. E tot ce mi-am dorit, sper să fie bine şi de acum încolo. Nu ştiu cât de greu va fi să mă menţin pe primul loc. Trebuie numai să mă bucur şi să muncesc şi mai mult de acum încolo.



*Serena Williams va reveni în circuit. Credeam acest lucru şi, cu siguranţă, va fi la fel de bună.



*Nu m-a surprins că Muguruza a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2017 de Federaţia Internaţională de Tenis. Din punctul meu de vedere, merită. A câştigat un Grand Slam şi alte câteva turnee. E meritul ei şi, dacă ei au decis aşa, aşa trebuia să fie.