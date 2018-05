Gest de mare campion! O nouă dovadă de modestie a lui Miodrag Belodedici, în ziua în care împlineşte 54 de ani

Belo a triumfat cu Steaua în 1986 şi cu Steaua Roşie Belgrad în 1992, realizând două performanţe care vor fi greu de egalat de vreun fotbalist român. Fostul mare international, acum angajat la FRF, împlineşte azi 54 de ani. Printre telefoanele de felicitare, el a acceptat să povestească câteva lucruri inedite din cariera lui. L-am rugat în primul rând să alcătuiască cea mai bună echipă din fotbaliştii alături de care a jucat în cei 20 de ani de activitate la nivel înalt. A acceptat şi cu modestia-i caracteristică nu s-a inclus în ea. “Am fost şi eu pe acolo, dar niciodată cel mai bun. Idolul meu a fost nea Fane Sameş”, a povestit Belo pentru Adevărul. Aşadar, Dream Team -ul lui Belo: Duckadam – Iovan, Sameş, Bumbescu, Klein – Savicevici, T. Stoica, Boloni, Mihajlovici – Pancev, Hagi.

Cea mai inedită perioadă din cariera lui Belodedici a fost cea petrecută în Mexic, la Atlante. “Stăteam în Mexico City, capitala statului, într-un complex rezidenţial, pentru că acolo nu poţi să stai de capul tău, unde vrei. Conducerea clubului mă avertizase să nu îmi cumpăr maşină scumpă, să nu umblu singur prin oraş, să nu opresc taxi din trafic, să iau doar sin locurile autorizate. Răpirile erau la ordinea zilei. Eu nu prea credeam, până într-o zi când unul dintre colegii de echipă a venit şi a povestit în vestiar ce păţise cu o seară înainte. Stăteam la un semafor, au coborât doi inşi dintr-o maşină, i-au pus pistolul la cap, l-au condus la un bancomat şi l-au pus să scoată toţi banii de pe card. Apoi l-au lăsat în mijlocul drumului, fără niciun ban şi fără maşină. Atunci, mi-am dat seama că nu e de glumit. În rest, ca fotbal a fost ok. M-am dus la 33 de ani, să iau şi eu un ban, am stat două sezoane şi am plecat. Puteam să mai joc acolo, dar am vrut să vin acasă, chiar dacă am făcut-o pe bani mult mai puţini”, a mai povestit fostul internaţional, care a dezvăluit şi care a fost cel mai mare salariu pe care l-a avut vreodată: “350.000 de dolari, la Valencia, când eram jucător de top. Nu erau banii de acum. Nici eu, nici colegii mei nu am prins vremurile astea”

Belodedici, Hagi şi Balint au fost ani de zile cei mai buni prieteni, împărţind aceeaşi camera. Ei au rămas ca fraţii şi în ziua de azi, doar că Hagi nu prea mai are timp de întâlniri. “Tot timpul e ocupat, ba cu fotbalul, ba cu echipa, mereu e cu cineva. I-am spus şi eu şi Balint că face prea multe lucruri. Ar trebui să aibă şi el o viaţă normal. Ne bucurăm însă mereu când echipa lui câştigă, suntem fani Viitorul, şi eu şi Balint, dar am vrea să-l vedem pe Hagi şi aşa cum era înainte“, a mai spus Belodedici.