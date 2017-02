FRF a cooptat trei foşti internaţionali la loturile naţionale de juniori

Aceştia sunt Cătălin Munteanu, Florin Bratu şi Sergiu Radu, toţi trei proaspeţi absolvenţi ai cursurilor Şcolii Federale de Antrenori, posesori ai licenţei UEFA A.

Cătălin Munteanu, 37 de ani, va face parte din staff-ul lotului Under 18 condus de Adrian Boiangiu, care în toamnă va debuta în calificările Euro U19. Munteanu a strâns de-a lungul carierei 17 selecţii la naţionala mare pentru care a marcat şi un gol. “Sunt onorat că am fost ales să-i ajut pe aceşti juniori. Voi încerca să le aduc un spirit nou şi să le împărtăşesc din experienţa mea ca fotbalist. Am să muncesc alături de aceşti puşti, dar şi de restul staff-ului pentru a avea rezultate cât mai bune”, a declarat Munteanu pentru frf.ro.

Florin Bratu, cel care în paralel cu munca de la lot va continua şi la echipa sa de club, Dinamo, va face parte din staff-ul echipei Under 17 condus de Sandu Tăbîrcă. Bratu, 37 de ani, a evoluat în 14 meciuri pentru prima reprezentativă şi a marcat două goluri. “Pentru mine e o onoare să fac parte din acest proiect. Această numire este dovada că munca mea de la formaţia de club a fost una apreciată şi sunt fericit că voi lucra într-o echipă foarte bună, condusă de Sandu Tăbîrcă. Sunt la început de carieră, iar acesta este un prilej şi pentru mine de a mă dezvolta, dar şi pentru a-i ajuta pe juniori cu experienţa acumulată de-a lungul timpului”, a explicat Bratu.

Cel de-al treilea nou membru, Sergiu Radu, a fost liderul noii generaţii de antrenori care au absolvit cursurile licenţiei cumulate UEFA B+A. Sergiu Radu, 39 de ani, va face parte din staff-ul naţionalei Under 16, acolo unde va lucra alături de Sorin Colceag. În toamnă, această selecţionată va evolua în calificările Euro U17. “Această numire e o încununare a faptului că am terminat cursurile şcolii de antrenori cu rezultate foarte bune. Mă bucur că mi s-a dat această încredere, să lucrezi pentru echipa naţională este o mândrie, indiferent de nivelul la care o faci. E o provocare pentru mine şi voi fi extrem de implicat şi la dispoziţia jucătorilor cu orice sfat au nevoie. Îl cunosc foarte bine pe Sorin Colceag, e un profesionist şi sunt sigur că vom colabora foarte bine. Am văzut deja câteva meciuri ale echipei şi pot spune că este o generaţie de excepţie şi împreună trebuie să facem totul pentru a ne califica la turneul final”, a mărturisit Sergiu Radu pentru frf.ro.