FOTO Primele imagini de la nunta Serenei Williams sunt senzaţionale

Serena a purtat o rochie de mireasă cu o trenă de câţiva metri, trenă la care a renunţat atunci când a pornit dansul mirilor. Pentru acest moment, Serena a ales o pereche de Nike-uri cu diamante.

Jucătoarea de tenis Serena Williams, 36 de ani, s-a căsătorit, joi, cu Alexis Ohanian, 34 de ani, co-fondator al reţelei Reddit, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Contemporary Arts Center din New Orleans.

La nunta care a costa peste un milion de dolari şi care a avut ca temă Beauty and the Beast (Frumoasa şi bestia) au fost invitate 250 de persoane. Printre acestea s-au numărat Beyonce, Kim Kardashian, Ciara şi Eva Longoria. Dintre jucătoarele de tenis, Caroline Wozniacki a fost prezentă, însoţită de logodnicul ei, baschetbalistul David Lee. Venus Williams a fost şi ea la nunta surorii sale.

Serena Williams a devenit mamă la 1 septembrie, când a dat naştere unei fetiţe, Alexis Olympia Ohanian, la Centrul Medical St. Mary’s din Palm Beach, Florida. Williams era însărcinată când a câştigat Australian Open, la începutul acestui an.

Gorgeous photos of Serena Williams’ wedding to Alexis Ohanian in Vogue. Those jeweled Nikes for dancing are awesome. https://t.co/xj6Sxy28FJ pic.twitter.com/OOMBDAjUTP