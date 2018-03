FOTO Cine e personajul pe care Cornel Dinu îl numeşte „urină“ şi care vrea să aducă investitori la Dinamo. „Înfulecă de rupe cântarul!“

Dinu a reacţionat virulent după ce Adrian Thiess, consultantul financiar care e în negocieri avansate pentru aducerea unui grup de investitori la Dinamo, a insinuat că fostul internaţional nu ştie ce vorbeşte din cauza vârstei.

"Ştiu că nu e adevărat tot ceea ce spune Cornel Dinu. E şi el la o vârstă înaintată, îl înţeleg. Dinu vorbeşte prostii în legătură cu Ţiriac şi Mircea Lucescu. Eu reprezint un grup puternic extern, negocierile sunt serioase, iar eu pierd o jumătate de zi ca să le explic oamenilor ceea ce scrie presa de la noi, din postura mea de consultant. Oamenii citesc şi urmăresc tot şi nu ştiu ce să mai creadă din toate aceste manţocării", a declarat Adrian Thiess la Digi Sport, determinând o reacţie imediată a Procurorului, care, într-un interviu pentru gsp.ro foloseşte în mai multe rânduri un termen jignitor la adresa lui Thiess, numindu-l "Piss", care înseamnă "urină" în engleză.

"Menajerul "Piss" are tupeul obraznic să se erijeze în salvatorul lui Dinamo şi să pună la îndoială capacitatea mea de a-i dori binele acestei echipe, ca om în vârstă. Om care a jucat şi a fost în slujba acestui club mai mulţi ani decât vârsta lui. Sunt convins că şi Mircea Lucescu, alături de mine, ia ca pe un compliment aluzia sa mârşavă. Tocmai vârsta şi sudoarea pe care am dat-o pentru Dinamo zeci de ani ne fac să-i simţim pe cei ca tine, "Pissule", care vor să profite cu orice preţ de bunul naţional care este Dinamo. "Pissule", pronunţaţi cum vreţi, şi cu virguliţe sub s-ul final care m-a inspirat, vrei binele lui Dinamo condiţionat de un comision, nu-i aşa?"

