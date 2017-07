Eliminată de la Wimbledon, Simona Halep face o declaraţie care dă speranţe mari românilor: „E aproape!“

Halep a ratat nu doar şansa de a urca în semifinale, unde ar fi jucat cu Venus Williams, ci şi ocazia de a deveni noul număr 1 mondial. Deşi dezamăgită, Simona se menţine încrezătoare de viitorul ei: “E frumos că sunt în Top 10 de atât de mult timp. Sunt foarte mulţumită cu performanţa mea. Desigur, unul dintre obiective este să ajung pe locul 1. Am avut o altă şansă aici. Am fost aproape. Dar asta nu mă afectează atât de mult, pentru că am mulţi ani în faţă. Aşa că poate voi avea mai multe şanse. E aproape, deci trebuie să continui să muncesc., a declarat Simona Halep după meci, conform treizecizero.ro