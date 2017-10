E în top şi la bani: Simona Halep e pe punctul de a depăşi borna celor 20 de milioane de dolari din tenis!

Simona Halep ocupă locul al 16-lea într-un clasament all-time al câştigurilor din tenis, cu 19,8 milioane de dolari adunaţi pe parcursul carierei. Profitând de o eră mult mai generoasă în privinţa premiilor acordate, ea întrece în acest top tenismene legendare, precum Monica Seleş au Chris Evert, care au în palmares nenumărate Grand Slamuri, şi e foarte aproape de a depăşi alte jucătoare care au schimbat istoria tenisului, Steffi Graf sau Martina Navratilova.

Ierarhia e condusă detaşat de Serena Williams, urmată de sora Venus şi de rivala Şarapova, iar dintre cele 15 jucătoare care o întrec pe Halep, 9 sunt încă în activitate. Simona nu e singura jucătoare din acest clasament care nu are Grand Slam în palmares: poloneza Radwanska ocupă locul al cincilea, fără a se fi impus la unul dintre cele patru mari turnee, la fel ca şi daneza Wozniacki, locul 7.

151.000 de dolari, doar pentru participare

Simona Halep va participa la Turneul Campioanelor în acest weekend, competiţie la care premiile cumulate ating 7 milioane de dolari. Cum doar pentru participare se acordă 151.000 de dolari, iar o victorie în grupe e răsplătită cu încă 153.000 de dolari, e foarte posibil ca Simona să depăşească de-acum borna celor 20 de milioane de dolari. Singapore este de altfel unul dintre cele mai profitabile turnee: câştigătoarea de anul trecut, Dominika Cibulkova, a luat peste două milioane de dolari, în condiţiile în care a depăşit faza grupelor cu o singură victorie dn trei meciuri.

Revenind la Halep, ea câştigat până în acest an peste 4,3 milioane de dolari din tenis, „grosul“ venind în urma finalei de la Roland Garros şi a succeslui de la Madrid, care i-au adus circa 2,3 milioane de dolari. În acest an, Simona a adunat din tenis mai mult decât au făcut-o Sorana Cîrstea, Irina Begu sau Irina Spârlea în întreaga lor carieră.

Vin bani şi de la sponsori

Bineînţeles că suma de 19,8 milioane de dolari nu reflectă cu acurateţe ceea ce se regăseşte în contul Simonei, pentru că din ea se plătesc impozite conform grilei din ţara care găzduieşte turneele, plus cheltuielile cu stafful tehnic, deplasări şi multe altele. Pe de altă parte, sportivii îşi rotunjesc veniturile cu ajutorul sponsorilor, aşa că suma reală poate fi mult diferită faţă de topul oferit de WTA, în secial la jucătoarele de top. Maria Şarapova, de exemplu, are în conturi aproape 300 de milioane de dolari, fiind preferata sponsorilor, cel puţin până la izbucnirea scandalului Meldonium, în veme ce averea Serenei Williams „abia“ ajunge la 170 de milioane de dolari.

Primeşte o maşină de 110.000 de euro

Halep nu este încă atât de atractivă pentru marile companii, însă are partea ei de beneficii: la Singapore, ea va primi încă un bolid Porsche de ultimă generaţie, un 911 GTS Cabriolet, în valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanţa de a ocupa locul un în clasamentul pe 2017, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

În 2014, Halep a primit un Porsche 911 Carrera 4 Coupe, iar în 2015 un Porsche Panamera, din partea reprezentanţei din România a companiei germane. Cum în garajul ei se găsesc şi alţi bolizi de lux, ea a postat la un moment dat un anunţ de vânzare a Porscheului Carrera pe care cerea 89.000 de dolari. Simona mai are contracte încheiate şi cu alte branduri interne şi internaţionale, care îi aduc circa 1,5 milioane de dolari pe an.

Clasamentul all-time al câştigurilor din tenis (dolari)

1.Serena Williams SUA 84.463.131

2. Venus Williams SUA 38.853.489

3. Maria Şarapova Rusia 37.021.776

4. Victoria Azarenka Belarus 28.431.189

5. Agnieszka Radwanska Polonia 26.849.285

6. Martina Hingis Elveţia 24.670.324

7. Caroline Wozniacki Danemarca 24.627.694

8. Kim Clijsters Belgia 24.442.340

9. Petra Kvitova Cehia 24.040.818

10. Svetlana Kuzneţova Rusia 23.932.700

11. Lindsay Davenport SUA 22.166.338

12. Steffi Graf Germania 21.895.277

13. Martina Navratilova SUA 21.626.089

14. Justine Henin Belgia 20.863.335

15. Angelique Kerber Germania 20.426.054

16. Simona Halep România 19.832.015

Alte românce din top

87. Monica Niculescu 5.047.336

103. Sorana Cîrstea 4.290.591

121. Irina Begu 3.805.791

158. Irina Spârlea 2.652.068

202. Alexandra Dulgheru 2.018.281

220. Ruxandra Dragomir 1.861.426

Cele mai mari încasări pentru Halep

Finalistă Roland Garros 2017 1.186.784

Campioană Madrid 2017 1.139.765

Finalistă Roland Garros 2014 1.087.417

Campioană Madrid 2016 1.046.759

Finalistă Turneul Camp. 2014 971.000