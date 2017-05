Dezvăluire uluitoare a Simonei Halep în privinţa lui Darren Cahill. Ce i-a făcut antrenorul australian după turneul de la Miami: „A fost un şoc pentru mine!“

Conform treizecizero.ro, Simona Halep i-a mărturisit lui Courtney Nguyen, WTA Insider, că după reacţia avută la Miami, în timpul on-court-coachingului din timpul meciului cu Johanna Konta, Darren Cahill a încetat să mai lucreze cu Simona pentru scurt timp. În timpul ceremoniei de premiere de la Madrid, Simona i-a mulţumit lui Darren pentru că „te-ai întors să lucrezi cu mine”.

Din interviul exclusiv oferit de Simona pentru Courtney:

„Întorcându-ne la acel meci de la Miami, când ai pierdut acel meci strâns cu Konta, unde simţi că ar fi trebuit să închizi meciul în două. Azi a fost o situaţie similară, pierzând setul al doilea la tiebreak şi fiind trasă în decisiv. Cât de diferită e Simona de acum faţă de cea care a pierdut la Miami?”

Simona: „Acum pot, în sfârşit să vorbesc despre asta. Ţi-am spus acum câteva săptămâni că îţi voi spune mai târziu. Azi, la festivitatea de premiere, i-am mulţumit lui Darren pentru că s-a întors. După Miami, a încetat să mai lucreze cu mine pentru că a fost supărat după acel meci cu Konta. Nu a fost supărat pentru că am pierdut, ci din cauza atitudinii mele şi pentru că a simţit că am renunţat. De aceea am început să lucrez din greu la atitudine, la mentalitate, pe plan psihologic.Azi am arătat că e o nouă Simona, una care nu mai renunţă, chiar dacă am pierdut un set secund strâns. Mă face să mă simt mândră că am putut să schimb asta într-un timp atât de scurt. Acum vreau să păstrez asta şi să o întăresc. Nu vreau să mai pierd acest lucru, pentru că personalitatea mea poate să fie un pic nebunească pe teren. Tot ce trebuie să fac este să stau calmă pe teren, pentru că atunci când sunt calmă, văd jocul mai bine şi înţeleg ce face oponentul. În felul acesta, pot să joc tenis mai bine”.

Dar cum poţi să faci efectiv asta? Mulţi jucători vorbesc despre cum îşi doresc să fie mai pozitivi, sau să-şi schimbe atitudinea pe teren. Tu ai făcut asta foarte repede, şi încă e un proces în desfăşurare, cred că eşti prima care să admită că încă nu e totul perfect. Dar cum faci schimbarea aşa de repede de la Miami la Stuttgart?

Simona: Îl admir şi îl respect pe Darren mult. Cred că trebuie să-i mulţumesc pentru că a luat acea decizie după Miami, pentru că a fost un şoc pentru mine. Mi-am zis că nu există altă cale decât să schimb. Sincer, am fost puternică. Nu vreau să zic vorbe mari, să mă laud, dar sunt puternică pentru că am schimbat aşa de repede. Acum vreau să-mi arăt că pot să mă menţin pe acest drum, să fiu consecventă, pentru că e mult mai bine pentru mine.

Cât de mulţumită eşti ca, după un an început cu accidentări, să treci printr-un astfel de turneu, cu mai multe meciuri de trei seturi şi să câştigi şi datorită rezistenţei fizice în finală?

Simona: „Am avut o accidentare la genunchi şi am fost foarte speriată la începutul anului, pentru că nu mi s-a mai întâmplat niciodată în trecut să am probleme la genunchi. A fost ceva nou şi nu am ştiut cum să o gestionez, aşa că m-am panicat un pic. Încă mai simt, dar nu e o durere aşa de mare, aşa că pot să merg înainte fără să mă gândesc prea mult la asta în timpul meciurilor. Picioarele sunt mai puternice acum, la fel şi muşchii, muncesc în fiecare zi, fac exerciţii, cred că am muncit bine la sală în ultimele şapte săptămâni. Preparatorul meu fizic e acum din nou în echipă (n.r. Teo Cercel) – ne-am despărţit pentru un an, dar acum e înapoi lângă mine – şi a făcut o treabă bună. Îi mulţumesc pentru că este din nou alături de mine. Am o echipă puternică, deci poate de aceea am revenit aşa, pentru că sunt relaxată când ştiu că am oameni de calitate lângă mine”.