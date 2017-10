DEZVĂLUIRI Simona Halep, implicată de cuplul Ţiriac- Năstase în lupta pentru arenele BNR. Premierul României orientează lucrarea către Gabriela Firea

Simona va fi prezentă azi la Stejarii Country Club, unde de la ora 11.00 va avea loc o conferinţă de presă, cu privire la situaţia terenurilor de tenis de la arenele BNR. Lângă Simona vor fi Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi Andrei Pavel, care vor discuta despre starea bazei.

Cel mai probabil, ei vor saluta decizia Guvernului de a se implica în acest caz, aşa cum a anunţat aseară premierul Mihai Tudose la Antena 3: "Statul român n-a ajutat-o cu nimic pe Halep. Acum se bat toţi cu pumnul în piept că e româncă. Am rugat-o să vină să vorbim un pic. Ce-i poţi oferi Simonei în afară de dragoste şi recunoştinţă? Nu mai are nimeni nicio hârtie legată de Arenele BNR. Am rugat pe cineva să cerceteze asta. Am înţeles că ar fi la vânzare pe 30 şi ceva de milioane. Mi se pare o crimă ce se întâmplă. Cred că cei de la BNR ar trebui să înţeleagă că asta-i Banca Naţională a românilor. Nu e în regulă ce se întâmplă. Am avut azi o întâlnire cu Simona Halep, Ţiriac şi Năstase şi am încercat să vedem ce-i de făcut pentru Arenele BNR. Soluţia cred că e simplă! Trebuie să dăm Arenele BNR Primăriei Capitalei, iar doamna Firea să le pună în funcţiune. Cred că putem organiza turnee internaţionale", a declarat Tudose, citat de gsp.ro.

Ţiriac salută gestul lui Tudose

Ion Ţiriac a intervenit şi el telefonic şi l-a completat pe Tudose: "Am avut o întâlnire cu domnul premier. În sfârşit, cineva ne bagă în seamă. Noi nu avem nimic cu BNR sau cu domnul Isărescu. Noi vrem să ni se dea înapoi ce-i al nostru. Năstase pe ea s-a născut. Baza trebuie întoarsă tenisului. Ar fi datoria Primăriei Generale să facă ceva pentru Bucureşti sau şi Guvernul o poate lua. Poate deveni cea mai frumoasă bază. Eu, din punct de vedere legal, pot să demonstrez că actele de acolo nu sunt în regulă. Vrem baza cât se poate de repede şi rearanjată! Mai există şansa ca turneul care s-a disputat atâţia ani la Bucureşti să vină înapoi în 2019. Era un turneu care aducea faimă României", a spus Ţiriac.

Dunca merge la Guvern

Problema arenelor BNR este acută, iar cuplul Ţiriac-Năstase a făcut nenumărate presiuni asupra conducerii Băncii Naţionale pentru rezolvarea acesteia. Prezent, miercuri, la Comisia Economică, Industrii şi Servicii din Senat, condusă de Daniel Zamfir (PNL), ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a făcut o dezvăluire tristă. „Din câte ştiu eu, acum nu e nicio activitate sportivă în această bază, pentru că nu îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate. Am avut două discuţii cu domnul guvernator Mugur Isărescu şi sunt discuţii în continuare, dar la nivel declarativ, să vândă această bază. În aceste discuţii au solicitat suma de 35 de milioane de euro. BNR nu are activitate sportivă, nu am evaluat încă nimic, pur şi simplu a fost o discuţie. Eu trebuie să mă duc în Guvern, să vedem dacă suntem dispuşi să cumpărăm. Mai există şi varianta unui schimb cu unele imobile aflate în apropierea sediului central al BNR“, a explicat Dunca. El a dezvăluit în ce condiţii baza de la Cotroceni a ajuns în proprietatea BNR.„În 1991, baza a trecut de la stat în proprietatea BNR, contra sumei de 233.000 de dolari“eCeea ce înseamnă că, în 26 de ani, deşi arenele au ajuns în paragină, valoarea lor a crescut de…150 de ori!

Turneul poate reveni la Bucureşti

Prezent alături de ministrul Dunca, Ion Ţiriac a explicat, potrivit news.ro, cum poate reprimi Bucureştiul turneul de tenis care, anul acesta, a ajuns în premieră la Budapesta. „Dacă faceţi ceva până în decembrie, eu pot să aduc turneul înapoi, dacă nu, va intra în proprietatea maghiarilor. Dacă se vrea, într-o săptămână, eu strâng 100.000 de semnături de la jucători, de la toată lumea, să ne dea baza înapoi. Dar nu-mi plac lucrurile astea. În ziua în care Budapesta a câştigat turneul, Orban a dat imediat 16 milioane de euro pentru renovarea arenei şi acum vor să cumpere turneul. Eu nu prea am de vândut, eu cumpăr, nu vând. Eu nu vreau să ajungă această bază cum a ajuns BTT-ul, pentru că BNR-ul nu are ce să facă cu această bază. Noi ne-o vrem înapoi“, a declarat omul de afaceri. Ţiriac a povestit că a discutat chiar şi cu Mugur Isărescu pentru ca arenele BNR să ajungă la Ministerul Tineretului şi Sportului. "Baza asta trebuie să se întoarcă unde îi este originea. Baza asta a fost şi este casa tenisului românesc. Acolo am făcut tot ce se putea face de 60 de ani şi ea trebuie să se întoarcă înapoi. Aşa am auzit şi eu, că a cerut 35 de milioane de euro, dar este o singură evaluare pe care poţi s-o faci, evaluarea de întrebuinţare şi aceea este ce trebuie să demonstreze proprietarul că a produs acea bază în ultimii zece şi totul înmulţeşti. Dar nu a câştigat nimic, doar a pierdut. Nu ştiu de unde vine această valoare. Eu am avut discuţii acum zece ani cu domnul guvernator şi i-am spus hai să o băgăm într-o fundaţie, să rămână acolo, i-am menţionat un milion de dolari şi să o dăm înapoi tenisului. a adăugat miercuri fostul jucător de tenis.

Între timp, cu sau fără ajutorul performanţei obţinute de Simona Halep, care e noul număr 1 mondial în tenisul feminin, lucrurile par a se îndrepta către o direcţie pozitivă. Preşedinte la Comisia Economică, Industrii şi Servicii din Senat, Daniel Zamfir, s-a întâlnit ieri cu guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, iar semnalele sunt pozitive. " Surpriza a fost că am fost întâmpinaţi de domnul guvernator, care mi-a explicat tot istoricul bazei sportive. Vestea buna e ca domnul guvernator e foarte deschis în a ceda aceste terenuri sportului. Am făcut o vizită şi am identificat ce s-ar preta la aşa ceva, la toate terenurile de tenis, terenul de fotbal din spate. Domnul guvernator mi-a confirmat că nu poate fi vorba de suma de 35 de milioane de euro şi se va face o evaluare a obiectivelor respective, urmand ca în cel mai scurt timp să intrăm în discutii cu MTS şi LPF. Dimineaţă am avut o discuţie cu presedintele ligii, care ar fi interesat de terenul de fotbal, FRT sau Primăria ", a declarat Zamfir, conform digisport.ro.

Domnul Isărescu chiar a spus că, având în vedere nivelul degradării terenurilor de tenis, le-ar da şi gratis dacă i-ar permite legea. Eu nu-mi doresc să se tranşeze în instanţă această problemă, pentru ca ar fi de durată, cei de la BNR ne-au prezentat şi un act de proprietate din 1946", a mai spus Zamfir.

Conform unui document de la MTS, fostul complex sportiv Progresul include pe lângă arenele de tenis, un stadion de fotbal, săli de sport şi multe spaţii. MTS a trecut toată baza sportivă în patrimoniul BNR conform unui protocol încheiat în 1991, semnat din partea MTS de ministrul Bogdan Niculescu Duvăz şi de Mugur Isărescu din partea BNR. 51.435 lei a fost suma virată către MTS de BNR pentru a intra în posesia terenului şi construcţiilor aferente din cele 17 hectare din centrul Bucureştiului. Conform protocolului, printre obligaţiile BNR figurează printre altele finalizarea tuturor lucrărilor de investiţii începute în 1990, obligaţia de a menţine cu prioritate destinaţia spaţiilor preluate, terenuri şi săli, pentru activitatea sportivă de performanţă a secţiilor nominalizate de MTS, colaborarea cu MTS pentru dezvoltarea sportului de performanţă, colaborarea cu MTS în vederea utilizării spaţiilor preluate pentru activităţi sportive pe baza calendarului competiţional intern şi internaţional.

Simona a vrut să investească într-un teren

După 23 de ani în care s-a disputat la Bucureşti, la început sub titulatura de Open România, iar din 2011 sub numele de BRD Bucharest Năstase-Ţiriac Trophy, singurul turneu ATP găzduit vreodată de România a fost mutat la Budapesta. Părăginile arene BNR sunt şi gazda turneului BRD Bucharest Open, la feminin, care anul acesta a fost câştigat de Irina Begu. Simona Halep a triumfat de două ori la această competiţie (2014 şi 2016), care anul acesta s-a disputat cu o tribună improvizată.

Dincolo de imagine, Simona Halep poate avea un cuvânt important în această problemă a arenelor BNR. Deşi nu a spus-o public niciodată, Simona a încercat să investească acolo, având intenţia de a construi un teren de tenis, de la zero, pentru a avea unde să se pregătească atunci când se află în ţară. Întrucât acest lucru nu s-a putut din cauza actelor, Halep se antrenează la Stejarii Country Club, atunci când este la Bucureşti.