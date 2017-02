Destinul ireal al unui fotbalist care a jucat cu Steaua în Liga Campionilor: „Am rămas şi fără maşină, nu am nimic! Lucrez pe combină, ca să am din ce trăi!“

Pe 25 mai 2016, Comisia de Etică şi Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal lua o decizie fără precedent: 3 antrenori şi 14 jucători de la Gloria Buzău au fost sancţionaţi drastic, după ce federalii au descoperit că făceau parte dintr-o reţea transfrontalieră care se ocupa cu trucarea meciurilor din Liga a II-a.

Antrenorul principal al buzoienilor, Viorel Ion, care va împlini 50 de ani în noiembrie, a jucat până în urmă cu un deceniu la cluburi precum Steaua Bucureşti, Oţelul Galaţi sau VfL Bochum, însă acum o duce rău cu banii. Fost candidat pentru fotoliul de primar al Buzăului, Viorel Ion s-a apucat de agricultură şi nu a uitat să le ofere o mână de ajutor şi fotbaliştilor alături de care a fost acuzat că a vândut meciuri pe vremea când se aflau la Gloria Buzău. Deşi fostul antrenor continuă să se considere nevinovat şi spune că intrarea în politică i-a atras suspendarea.

"Îmi pare rău că nu am fost suspendat în urmă cu mai mulţi ani, că aşa nu mai pierdeam banii în fotbal. La ora asta, fotbalul nu mă mai interesează! În total sunt 17 familii afectate de această decizie, sunt terminate. Nu vreau să treacă nimeni prin ce trec oamenii ăştia. Am fost un fraier, că nu am înţeles cu ce se mănâncă politica, că dacă nu candidam la primărie altfel stăteam de vorbă acum. Îmi doresc ca acesţi fotbalişti să poată să-şi continue activitatea sportivă, dar mulţi au decis să se lase. Norocul nostru este că am făcut blaturile alea şi acum avem bani la saltea. Banii pe care i-am luat noi din blaturi să-i aibă ei toată viaţa lor! Nu mai pot avea încredere în nicio persoană din România. Credeţi că dacă mâine îmi găsesc o echipă, că m-au sunat, care să-mi dea un salariu, o să văd banii? Vă spun că nu! Nu pot să-mi fac un credit la bancă pentru că am datorii cu acel PFA al meu", a spus el la Sport Total FM. "Am rămas fără maşină, nu am nimic, călătoresc cu taxiul. Dau câte 5 lei. Asta e. Împreună cu prietenul meu bulgar, care m-a ajutat să bag bani la echipă, ne-am apucat de agricultură, ca să trăim! Am luat şi câţiva jucători cu mine. Eu lucrez pe combină, unul e pe tractor, Romică Bunică e pe semănătoare, că nu ne e frică de muncă", a mai spus cel care readucea Gloria Buzău în Liga I, în urmă cu un deceniu, din postura de antrenor-jucător.