Destin schimbat: Walter Zenga a povestit cum a ratat şansa de a deveni primul selecţioner străin din istoria României

România l-a ales pe Christoph Daum drept primul selecţioner străin din istoria naţionalei, însă până la numirea neamţului, Walter Zenga a fost în pole-position pentru a ajunge pe banca tricolorilor.

Fostul mare portar italian a fost la Euro 2016, în calitate de comentator pentru televiziunea Rai şi, după cum a povestit pentru prosport.ro, a fost la un pas de a ajunge la naţionala României.

Ce a spus?

*Nu că am avut contact cu naţionala României. Am vorbit cu ei. Eu eram comentator pentru Rai la Campionatul European şi rămăsese să ne vedem, sâmbătă, la Bordeaux, duminică ne întâlneam şi ne întorceam împreună, iar luni făceam conferinţă de presă. Ei bine, vineri am primit mesaj de la domnul Burleanu care mi-a zis că terminăm discuţiile aici, pentru că aveau altă opţiune. Adică selecţionerul Daum.

*Dezamăgit n-a fost, pentru că, să-ţi spun un lucru...nu eşti singura opţiune acolo, mereu mai e şi altcineva. Din punctul meu de vedere am simţit că puteam face ceva pentru România. Deja am făcut ceva. Când am ajuns la FC Naţional, după m-am dus la Steaua. Am făcut ceva pentru fotbalul din România. Acum ar fi altceva, pentru că sunt pregătit să fiu antrenor de naţională. Nu e uşor să fii selecţioner. Trebuie să ai multă experienţă.

*Greu în campania pentru Cupa Mondială din 2018, pentru că în grupă ai o echipă precum Polonia. Dar e greu cu un antrenor care nu se pricepe, care nu ştie România, jucătorii, nu ştie mentalitatea.





*Când eu eram antrenor în Divizia A erau Steaua, Dinamo, Rapid, Timişoara, Craiova, echipe cu mare talent. De exemplu, la Steaua era doar un singur străin, Hamutovski. Acum e mai uşor să găseşti doi români la o echipă şi restul străini. Măcar dacă ai străinii ăia, să ai şi nişte jucători români tineri. E mai bine să mergi pe tineri, decât pe mâna străinilor. Există un schelet (n.r. la naţională), dar următorul pas e EURO 2020.