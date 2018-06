„Cupa copilului”, la hochei pe gheaţă, o competiţiei la care părinţii au pus serios umărul pentru organizare

La evenimentul de pe 1 şi 2 iunie, unde participă copii numai categoriile de vârtă U8 şi U10, sunt prezente echipele Halep, Dedeman, Tigers Brăila, Dunărea Galaţi, Pinguinii, din Sfântu Gheorghe, alianţa Olimpia Ploieşti- Viitorul Bucureşti , Telekom şi Steaua Rangers. Gazdele Cupei, Triumf Bucureşti, au înscris în acesată competiţie nu mai puţin de trei echipe de mici hocheişti.

Ieri, în prima zi a evenimentului au loc 15 meciuri ale echipelor copiilor cu vârste sub 8 ani, iar azi, vor avea loc alte 15 meciuri, ale copiilor cu vârsta între 8 şi 10 ani.

Anca Anghel, mama unui băieţel, care joacă la categoria U8, a povestit despre eforturile organizării unui astfel de eveniment: „Alex face hochei de un an jumate. Am foarte mari emoţii, deoarece este un campionat în care ne-am implicat trup şi suflet toată familia. Eu şi soţul meu suntem oarecum organizatori, însă toţi părinţii copiilor ne-am mobilizat şi, pas cu pas, am pus pe picioare acest eveniment. De la trofeele pe care le vor primi copii, la gustări, brioşe şi răcoritoare pentru micuţi, până la mese de tenis şi alte câteva locuri de joacă pe care le-am adus şi le-am montat în parcarea patinoarului, pentru copiii care au venit astăzi aici, să se bucure de 1 iunie, dar care nu sunt hocheişti”.

Hocheiul pe gheaţă este un sport mai puţin practicat şi promovat, în comparaţie cu alte sporturi în masă din România, iar Bucureştiul, deşi are în acest moment un singur patinoar oficial, TELEKOM ARENA, în ultimii ani, acest sport a început să fie o nouă atracţie pentru micuţii care au toate şansele să devină mari campioni. Iar părinţii îşi doresc condiţiide performanţă pentru copii lor.

"Cu această ocazie, facem un apel către autorităţile locale să sprijine terminarea patinoarului din Capitală, deoarece copiii şi părinţii care s-au dedicat acestui sport fac foarte mari eforturi pentru a putea ajunge la antrenamentele care se ţin în afara Bucureştiului, la ore târzii", se arată într-un comunicat al asociaţiei.