CSM Bucureşti, punct şi de la capăt!. Cum va arăta echipa în sezonul viitor şi care este obiectivul declarat de acum

O performanţă până la urmă remarcabilă, în condiţiile unui an agitat în care s-au schimbat trei antrenori, Jakob Verstergaard, Aurelian Roşca şi Per Johansson. Suedezul şi-a îndeplinit obiectivul, calificând echipa în Final Four, şi va lăsa locul la finalul sezonului danezei Helle Thomsen, antrenoare la naţionala Olandei.

Împreună cu aceasta, conducerea clubului a reuşit să definitiveze în mare măsură lotul pentru sezonul viitor, unul special ţinând cont că va fi primul în care Cristina Neagu, de trei ori cea mai bună handbalistă a lumii (2010, 2015, 2016) va îmbrăca tricoul echipei. Vor fi câteva plecări (Torstensson, Martin, Nan), Cristina Vărzaru se retrage, dar sunt şi câteva achiziţii importante. Au semnat deja cu CSM Amanda Kurtovici (norvegiancă – Larvik) şi Marit Malm Frafjord (norvegiancă – Larvik) şi se aşteaptă confirmarea în cazurile Anetei Udriştoiu şi a Nathaliei Hagman (suedeză – Falster).

Lotul pentru la anul

În mare, din vară, CSM va arăta astfel: Portari: Paula Ungureanu, Jelena Grubisic, Alina Iordache, Extreme stânga: Majda Mehmedovic, Iulia Curea, Interi stânga: Cristina Neagu, Bianca Bazaliu, Gnonsiane Niombla, Centri: Isabelle Gullden, Aurelia Brădeanu, Elena Dache, Interi dreapta: Camille Ayglon, Amanda Kurtovic, Line Jorgensen, Extreme dreapta: Nathalie Hagman, Aneta Udriştoiu, Pivoţi: Oana Manea, Marit Malm Frafjord, Anastasia Lobach.

Un lot puternic, care cu siguranţă va avea ca obiectiv calificarea în Final Four-ul de la anul, ce se va disputa tot la Budapesta. "Vor veni multe jucătoare noi, sunt şi alte echipe care vor face modificări în lot, dar cred că CSM rămâne una dintre echipele puternice ale Europei. Anul acesta rămânem cu atmosfera încredibilă făcută de suporterii noştri, cu participarea efectivă în Final Four, şi cu medalia de bronz. Pentru că orice s-ar spune locul 3 nu e locul 1, dar nici locul 4", a declarat Aurelia Brădeanu, cea mai experimentată jucătoare din lot, care pe 5 mai a împlinit 37 de ani.