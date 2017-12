INTERVIU Cristian Gaţu iese la atac după eliminarea României de la Mondialul de handbal: „În mod cert, nu Martin Ambros a făcut selecţia!“

Au trecut două zile de la eliminarea României din optimile Mondialului de handbal şi încă mai căutăm răspunsuri pentru un eşec neaşteptat în faţa unei echipe a Cehiei mai slab cotată ca a noastră. Cristian Gaţu, fost preşedinte al federaţiei, crede că marea problemă a României la acest Mondial a fost selecţia lotului, care nu i-ar fi aparţinut antrenorului Martin Ambros . De asemenea, şi el, şi fostul selecţioner Radu Voina consideră deficitară comunicarea dintre antrenorul spaniol şi jucătoare.

Adevărul: Domnule Gaţu, cu ce rămânem după acest Mondial de handbal?

Cristian Gaţu: Este un rezultat care m-a întristat, acesta cu Cehia, aşa cum ne-a întristat pe toţi. Asta e o treabă care se mai petrece în sportul românesc, când îşi pierde cineva busola, îşi pierde toată echipa busola.

Cine şi-a pierdut busola? Cristina Neagu? Martin Ambros?

Nu mă refer la cineva anume, eu la Ambros nu am ce să-i reproşez. Ştiţi de ce? Pentru că el nu a participat la selecţia acestei echipe. El nu le-a cunoscut pe Laura Chiper, pe Iulia Curea, s-a renunţat prea uşor la Oana Manea şi la Paula Ungureanu. De asemenea, Chintoan, care e un pivot foarte bun, nu ar fi trebuit să lipsească. Cu aceste jucătoare mai experimentate, puteam să asigurăm o tranziţie mai uşoară. Sper că Alexandru Dedu (n.r. – preşedintele federaţiei) o să-şi asume, o să vină în faţă şi o să spună cine a făcut selecţia.

Ştiţi sigur că n-a făcut Ambros selecţia?

În mod cert nu a făcut-o el. Martin Ambros vine în România cu o zi-două înaintea meciurilor, el e rupt de realităţile handbalului românesc. În plus, cred că contează foarte mult comunicarea dintre el şi jucătoare, în special la time-out, unde se pierd 40-50 de secunde din 60 pentru că nu toate jucătoarele înţeleg ce se vorbeşte acolo. Să vă dau un exemplu? Antrenorul naţionalei masculine e tot un spaniol, Xavier Pascual. El la Barcleona vorbeşte spaniolă, chair dacă are jucători din toate colţurile lumii. Antrenorul lui Kiel e un islandez, el vorbeşte în germană, pentru că e în Germania. La noi sunt sută la sută românce, de ce să vorbim în engleză?

Poate sunteţi dvs. prea naţionalist…

Nu sunt. Să ştiţi că eu eram în tratative foarte avansate cu suedezul pe care l-a adus Dedu, Tomas Ryde. Dar, e adevărat, i-aş fi cerut ca în două luni să înveţe măcar cuvintele de bază, cele folosite uzual în handbal.

Dincolo de asta, vi se pare un dezavantaj că CSM Bucureşti nu are rival în campionat?

Mi se pare un dezavantaj că vin foarte multe jucătoare din străinătate. Unele sunt foarte bune, alte sunt ca ale noastre, dar joacă pentru că au venit de afară şi trebuie să joace. Uitaţi-vă la CSM Bucureşti, e acolo o handbalistă foarte bună, campioană mondială la Under 18, Bianca Bazaliu. Ştiţi câte minute are jucate în acest campionat? Foarte puţine. Dintre campioanele mondiale de la Under 18, una singură a fost acum în lot, Cristina Laslo. Restul, sunt pierdute undeva pe drum.

Vi se pare şi dvs că jocul României stă în Cristina Neagu?

Bineînţeles. Ea şi-a cam făcut treaba la acest Mondial. Dar tot jocul României, tot ritmul acţiunilor e impus de ea, şi celelalte sunt în umbra ei. Nu mă înţelegeţi greşit, n-am nimic cu Neagu, ar fi extraordinar să mai avem vreo 3-4 ca ea. Doar că şi celelalte handbaliste trebuie să aibă iniţiativă, să îşi asume responsabilităţi, să aibă propriul „eu“.

Ca şi concluzie, cum vedeţi următorii paşi?

O echipă nu este o maşinărie pe care o ungi merge mai departe. Trebuie făcută o analiză profundă, să se vadă greşelile tuturor, ale jucătoarelor, a staffului şi să se ia măsuri.

Campionatul Mondial de handbal

Sferturi de finală

Suedia – Danemarca 26-23

Franţa – Muntenegru 25-22

Cehia – Olanda 26-30

Norvegia – Rusia 34-17





Semifinale, vineri

Olanda - Norvegia 18.30

Suedia - Franţa 21.30

Finala mică, duminică, ora 15.30

Finala, duminică, ora 18.30