„Cred că ar putea să se înscrie chiar acum la maraton“. Simona Halep, lăudată după finala câştigată la Madrid

Halep a învins-o pe Kristina Mladenovici în trei seturi, scor 7-5, 6-7, 6-2 şi a cucerit titlul pe care îl deţinea de anul trecut. La finalul meciului, ea a fost lăudată la scenă deschisă chiar de adversara sa, care a avut numai cuvinte frumoase la adresa ei, într-un interviu acordat pentru WTA.

Poţi să ne vorbeşti puţin despre ce a făcut Simona bine, în meciul de astăzi? Ai forţat-o să îşi ridice nivelul jocului. Din punct de vedere tactic, ce a făcut diferenţa azi?

Alergarea(râzând). Cred că ar putea să se înscrie la maraton, aici în Madrid. Nu, glumesc. Desigur, ea a jucat uimitor cu lovituri de forehand si backhand puternice, alergând foarte mult. Credeam că am încercat să pun multă presiune, lovituri puternice. Ori de câte ori întorceam lovitura de backhand, ştiam ca este o lovitură puternică si trebuie să îi faci faţă, să alergi mult. Nu este o lovitură uşoară. Ea răspundea destul de bine. Sincer, cred că a fost vroba despre mici detalii. Scorul primelor două seturi, de pe tabelă a arătat asta.



În setul al treilea au fost momente aici şi acolo. Ea a reuşit să managerieze mai bine câteva puncte.

Am fost puţin ghinionistă, la 4-2 nu am reuşit să mă menţin. Am ratat de câteva ori anumite lovituri, care m-au costat. Cum ar fi dublul break. Ea a avut avantajul pentru 5-2.

Dacă scorul era 4-3, poate ar fi durat mai mult.

Nu, adică, evident cunoaştem felul în care ea joacă. Este foarte constantă, foarte deşteaptă. Te determină să te mişti, să foloseşti unghiurile, lovituri adânci. Da, ea este hotărâtă să fie câştigătoare acolo.