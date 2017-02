Cosmin Guşă, despre diferenţa dintre judo şi politică: "Aici există mai mult respect şi mai multă onoare "

Consultantul politic speră să îşi facă o echipă puternică, din care să facă parte şi fostele campioane olimpice si mondiale Alina Dumitru şi Corina Căprioriu. Cozmin Guşă le promite sportivilor din loturile olimpice si antrenorilor că vor fi recompensaţi pe măsură, nu cum s-a întâmplat până acum.

"Sportivii noştri, loturile olimpice de băieţi şi fete, sunt minunaţi. Din păcate, nu prea sunt recompensaţi, pe măsură o să rezolvăm asta cât de curând", a afirmat Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă este un apropiat al mişcării olimpice şi un prieten vechi al lui Marius Vizer, preşedintele forului mondial de judo. Cozmin Guşă a făcut chiar o comparaţie între judo şi politică.

"Strategie îţi trebuie şi în politică, ceea ce nu se întâmplă acuma, pentru că ai noştri nu prea au strategie, îţi trebuie şi în judo, bineînţeles, unde se întâmplă de fiecare dată pentru că altfel o încurci. Diferenţa este mare, aşa cum spuneam, aici e mult respect şi multă onoare. În politică nu se întâlnesc acest lucruri, dar le combinăm pe amândouă şi poate dacă îi învăţăm mai mult judo pe politicieni unii dintre ei care sunt solvabili o să înveţe ceea ce trebuie", a precizat acesta.

Înaintea alegerilor la Federaţia de Judo, Cozmin Guşă şi-a făcut încălzirea printr-o luptă pe tatami chiar cu fiul său, campion in categoria 81 kg.

