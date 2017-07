Corespondenţă din St. Petersburg. Ruşii l-au trecut pe Mircea Lucescu la reduceri. Chile şi Germania pot câştiga diseară în premieră Cupa Confederaţiilor

Al doilea mare oraş al Rusiei, cu o populaţie de peste şapte milioane de locuitori, nu zâmbeşte nici măcar printre dinţi. La Sankt Petersburg, începutul celei mai calde luni din an a venit cu 12 grade Celsius, un vânt sfâşiitor şi ploaie măruntă. Zgribuliţi sunt însă numai turiştii, pentru că localnicii trăiesc vara pe lungimea lor de undă, unii în tricouri şi pantaloni scurţi, alţii poate cu un blug şi o gecuţă de fâş. Încălziţi sau nu vodca tradiţională. Pentru Rusia, Cupa Confederaţiilor a însemnat ultimul examen înainte de Mondialul de la anul. Contextul politic actual şi ameninţările mai mult sau mai puţin voalate ale ţarului Putin privitor la Rusia pe care o visează el au accentuat valul de neîncredere vizavi de capacitatea de organizare a Mondialului din 2018. Povestea nu este însă nouă. În 2010 s-a spus că Africa de Sud e cea mai proastă alegere făcută de FIFA, în 2014 Brazilia a fost cea de-a doua proastă alegere şi tot aşa. Banii s-au dat însă cu mult înainte ca cineva să aibă ocazia să critice concret.

Pregătiţi de Mondial şi nu prea

Sankt Petersburg pare pregătit pentru competiţie, în măsura în care un oraş din Rusia poate fi pregătit pentru întâlnirea cu un astfel de eveniment. Spre exemplu, încă mai este o provocare să găseşte pe cineva vorbitor de engleză, pentru a te orienta mai uşor într-un oraş în care 90 la sută din străzi sunt scrise cu litere kirilice. Chiar şi tinerii au probleme la acest capitol. Şi vorbim totuşi despre cel mai europenizat oraş al Rusiei, un magnet pentru turişti graţie Ermitajului, dar şi altor obiective ce pot fi trecute uşor pe lista de must-see a iubitorilor de artă. Autorităţile sunt în alertă maximă şi din punct de vedere al securităţii, mai ales după ce în aprilie a avut loc un atentat la o staţie de metrou din oraş, soldat cu 17 morţi şi 50 de răniţi. Toate staţiile sunt acum bine păzite, iar multe dintre ele au filtre precum cele de la aeroporturi.

Lucescu, la reduceri

Trecând peste posibilele probleme ce ar putea apărea la anul, Cupa Confederaţiilor nu l-a mai prins pe Mircea Lucescu în funcţie la Zenit Sankt Petersburg. Tehnicianul român a fost demis după terminarea sezonului, încheindu-şi mandatul înainte de terminarea contractului, întrucât a ratat titlul şi a terminat abia pe locul trei în campionat. Lucescu a negociat termenii despărţirii cu Zenit şi va primi câteva milioane de euro frumoase, se aude de 2,5, pentru această demitere. Ruşii nu par să-l regrete şi ca fapt divers, la magazinul oficial al clubului, aflat în centrul oraşului, pozele oficiale cu Lucescu sunt puse la reduceri. O fotografie cu fostul antrenor al lui Zenit costă acum 0,68 lei, în vreme ce ale jucătorilor au preţul de patru ori mai mare. Lucescu nu e singurul român din istoria lui Zenit. În 2002, fostul rapidist Zeno Bundea a jucat două meciuri aici, iar actualul jucător al Petrolului, Daniel Chiriţă a evoluat timp de două sezoane, între 2002 şi 2004, strângând 47 de meciuri şi marcând două goluri.

Chile, cu cea mai bună echipă din istorie

Finala Cupei Confederaţiilor le aduce faţă în faţă pe principalele favorite ale competiţiei, Germania şi Chile. Niciuna dintre ele nu are în palmares trofeul. Germania a obţinut un loc 3 pe teren propriu în 2005, Chile se află la prima participare. Naţionala lui Alexis Sanchez şi Vidal traversează cel mai bun moment din istoria ei. E dublă câştigătoare a Copei America (2015 şi 2016), ambele finale fiind câştigate în faţa Argentinei, băgându-l în depresie pe Messi, şi chiar dacă a schimbat antrenorul lucrurile merg bine pentru chilieni. În locul lui Jorge Sampaoli, ajuns între timp pe banca Argentinei după un sezon la Sevilla, a venit Juan Antonio Pizzi, fost coleg cu Gică Popescu la Barcelona. Chile are şanse bune de calificare şi la Mondialul de la anul şi se bazează pe jucători de calibru precum Bravo (Manchester City), Vidal (Bayern Munchen), Alexis Sanchez (Arsenal), Medel (Inter), Isla (Cagliari), Aranguiz (Leverkrusen) sau Marcelo Diaz (Celta Vigo). Chile are o echipă foarte experimentată, cu zece jucători peste 30 de ani, cu patru fotbalişti care trecut de 100 de selecţii la naţională şi cu doi golgheteri de top, Alexis Sanchez (38 de goluri) şi Vargas (34 de goluri), cum nu multe naţionale au.

Puştii nemţilor au poftă de gol

Germania este exact la polul opus. A venit la Cupa Confederaţiilor cu o formaţie extrem de tânără şi lipsită de experienţă. Nemţii au decis că e mai important să pregătească viitorul şi să formeze o echipă pentru Euro 2020 şi CM 2022 decât să atace acest trofeu. Dar chiar şi aşa, cu mulţi puşti în echipă, Germania este la un pas de singurul trofeu care îi lipseşte din palmares şi are cel mai puternic atac, 11 goluri marcate în patru partide. Golgheterul echipei, Leon Goretzka, trebuia în mod normal să fie la naţionala Under 21 a nemţilor, proaspăta campioană a Europei, dar a fost promovat la prima echipă. Tot trei goluri, ca Goretzka, are şi Timo Werner, un alt jucător foarte tânăr. Aşadar, Germania aliniază o formaţie crudă dar năvalnică, coordonată bine de Draxler, uns căpitan de echipă la 23 de ani, care va întâni formaţia cu cea mai bună apărare - Chile a încasat doar două goluri- şi cu portar în mare formă, Claudio Bravo, care a apărat trei penaltyuri de departajare în semifinala cu Portugalia. Chile şi Germania s-au întânit şi în faza grupelor şi au remizat, 1-1. Pentru nemţi va fi a 15-a finală competiţională, ei jucând de opt ori în ultimul act al CM (4 victorii-4 înfrângeri) şi de şase ori în ultimul act al CE (3 victorii - 3 înfrângeri).

Stadion de 672 de milioane de euro



Final Cupei Confederaţiilor 2017 va fi găzduită de arena Krestovsky, cu o capacitate de 68.000 de locuri. Construcţia sa a debutat în 2007, însă proiectul a fost modificat de mai multe ori, iar bugetul a explodat, ajungând la 41,7 miliarde de ruble (672 milioane euro), conform presei ruse. În luna august a anului trecut, societatea responsabilă cu lucrările de construcţie a aruncat prosopul, fiind înlocuită cu o altă antrepriză, care s-a angajat să livreze stadionul la finele lui 2016. Livrarea s-a făcut ceva mai târziu, astfle că primul meci oficial pe noua arenă s-a jucat în aprilie, între Zenit şi Ural, scor 2-0. Mircea Lucescu s-a plâns atunci de calitatea gazonului, fiind susţinut în afirmaţiile sale de preşedintele clubului, care a afirmat că iarba e bolnavă. O publicaţie moscovită a anchetat cazul şi a descoperit că gazonul a fost pus, nu de experţi calificaţi, ci de firma care a oferit cel mai mic preţ. Stadionul găzduieşte acum finala Cupei Confederaţiilor, iar în 2018 se vor juca pe el patru meciuri din grupe, unul din optimi, o semifinală şi finala mică. De asemenea, Krestosky Stadion este pe lista celor care vor avea meciri la Euro 2020. Partida din această seară, programată la ora 21.00 (TVR 2 şi TVR HD) va fi arbitrată de sârbul Milorad Mazici.

Brazilia a câştigat de patru ori Cupa confederaţiilor, Fanţa de două ori, Mexic, Argentina şi Danemarca câte o dată

Echipe probabile pentru diseară

Germania: 22. Marc-André ter Stegen — 4. Matthias Ginter, 2. Shkodran Mustafi, 17. Niklas Suele — 18. Joshua Kimmich, 14. Emre Can, 21. Sebastian Rudy, 3. Jonas Hector — 8. Leon Goretzka, 7. Julian Draxler (căpitan) — 13. Lars Stindl.

Selecţioner: Joachim Loew.

Rezerve: 1. Kevin Trapp, 12. Bernd Leno — 5. Marvin Plattenhardt, 6. Benjamin Henrichs, 16. Antonio Ruediger, 10. Kerem Demirbay, 15. Amin Younes, 20. Julian Brandt, 9. Sandro Wagner, 11. Timo Werner.

Chile:

1. Claudio Bravo (căpitan) - 4. Mauricio Isla, 17. Gary Medel, 18. Gonzalo Jara, 15. Jean Beausejour — 20. Charles Aranguiz , 21. Marcelo Díaz, 10. Pablo Hernández — 8. Arturo Vidal — 11. Eduardo Vargas, 7. Alexis Sanchez.

Selecţioner: Juan Antonio Pizzi.

Rezerve: 23 Johny Herrera, 12. Cristopher Toselli — 2. Eugenio Mena, 3. Enzo Roco, 13. Paulo Diaz, 6. José Pedro, 14. Felipe Gutiérrez, 5. Francisco Silva, 9. Angelo Sagal, 16. Martin Rodriguez, 19. Leonardo Valencia, 22. Edson Puch.

Mondialul prieteniei, bucuria copiilor

În săptămâna premergătoare finalei Cupei Confederaţiilor, la Sankt Petersburg s-a desfăşurat şi o competiţie gigant dedicată copiilor. Gazprom, unul dintre coloşii mondiali din industria petrolului -apropo, în Rusia benzina şi motorina sunt la jumătatea preţului de la noi - organizează anual turneul Football for Friendship, un fel de mondial al copiilor. România a participat anul acesta pentru prima dată, fiind inclusă într-un program în care mai sunt 63 de ţări, de pe toate continentele. Doi copii din ţară au fost selectaţi pentru a veni la Sankt Petersburg, un tânăr fotbalist, Alexandru Andrei Popa, din Craiova, şi un tânăr jurnalist, Rareş Dumitrache, din Bucureşti. Competiţia derulată de Gazprom îi încurajează pe tineri să respecte nouă valori esenţiale ale fotbalului, şi anume: prietenia, egalitatea, dreptatea, sănătatea, pacea, loialitatea, victoria, tradiţiile şi onoarea. Fotbaliştii au fost împărţiţi în opt echipe, s-au antrenat zilnic şi au jucat ieri turneul final, iar micii jurnalişti s-au ocupat de partea media, realizând interviuri, editând un ziar şi alimentând canalul de youtube al competiţiei. Un adevărat Mondial în miniatură, care a adus pe gazon multe emoţii, lacrimi de bucurie şi de tristeţe şi o dorinţă enormă de a învinge.

Ziarul Adevărul a fost partener media al evenimentului, alături de canale media importante ale lumii.