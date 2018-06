Ce a declarat Rafael Nadal despre Simona Halep. Spaniolul tocmai a câştigat la Paris al 17-lea Grand Slam

„Halep şi-a meritat primul Slam. Este o adevărată luptătoare şi munceşte foarte mult. Îmi plac oamenii care muncesc din greu pentru obiectivele lor şi care au succes, deoarece ei merită asta", a declarat jucătorul iberic

Rafael Nadal s-a simpus duminică în finala cu Dominic Thiem şi a ajuns la 11 titluri câştigate la Paris. El are 17 titluri de Grand Slam în palmares în acest moment.

"Am jucat cel mai bun meci din acest turneu şi era important să fac asta pentru că Dominic are un joc foarte bun, foarte agresiv. Este incredibil, nu e nici măcar un vis, este de neconceput să crezi că poţi câştiga de 11 ori. Dominic este un jucător foarte bun, circuitul are nevoie de un sportiv ca el şi sunt sigur că va fi în locul meu în câţiva ani", a spus tenismenul despre trofeul câştigat.

Spaniolul de 32 de ani a câştigat 86 de meciuri la French Open şi a pierdut doar două, unul cu Soderling, în 2009, când i-a deschis uşa lui Federer pentru singurul său titlu la Paris, şi un altul în 2015, contra lui Djokovici.

