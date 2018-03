Cât de aproape a fost Darren Cahill să-l antreneze pe Roger Federer? Elveţianul explică cum au stat lucrurile

Totul se întâmpla în 2009. Cahill şi Federer au stat o săptămână împreună la Dubai, o săptămână de teste, pentru a vedea dacă există compatibilitate.

Iată ce spunea Roger la vremea respectivă: "Darren a venit la Dubai, am lucrat un pic şi am decis împreună să nu continuăm. A fost un test. Am vrut să vedem cum merge, apoi să ne întoarcem fiecare acasă şi să luăm o decizie. N-am ajuns în punctul de a lua o decizie împreună, pentru că a luat-o el singur. A stat, s-a gândit şi mi-a spus că ar fi prea greu să călătorească mult, când copiii lui sunt mici".

"Darren e un om minunat, are o personalitate fantastică şi ar fi fost un adevărat dar pentru Roger. Dar nu a vrut să călătorească atât de mult, are o familie tânără şi vrea să le stea aproape", a explicat Tony Godsick, managerul lui Federer.