Campionatul Sud-Est European de Duatlon trece pe la Palatul Ştirbei

Aşa s-a ajuns ca, de pildă, istoria şi peisajele din împrejurimile Bucureştiului să fie redescoperite de participanţii şi, implicit, de spectatorii mai multor competiţii din categoria triatlon.

Primul eveniment de acest gen, de anul acesta, va avea loc primăvara aceasta, pe 22 aprilie, pentru prima dată la Buftea, judeţul Ilfov. Este vorba despre ”Pegas Duatlon Buftea”, Campionatul Sud-Est European de Duatlon, organizat de Asociaţia Pegas Triatlon Club şi Federaţia Română de Triatlon. ”Am ales Buftea pentru că este o zonă străbătută de salba de lacuri a râului Colentina, fapt ce ne ajută la proba de înot când avem triatlon, şi înconjurată de pădurile Codrilor Vlăsiei, ideale pentru ciclism. În plus, este situat la doar 16 kilometri de Bucureşti”, explică vice-preşedintele Asociaţiei Pegas Triatlon Club, Cosmin Rogoveanu. El a adăugat că, pe lângă frumuseţile naturale, oricine ajunge la Buftea ar trebui să viziteze Palatul Ştirbei, dacă nu pentru rezonanţa istorică, aici semnându-se Tratatul de Pace din martie 1918, atunci pentru locul în care regizorul Francis Ford Coppola a filmat scenele filmului de groază Dracula. ”Pentru noi, parcul din jurul palatului este excelent pentru proba de alergare”, a mai spus Rogoveanu.

600 de concurenţi, aşteptaţi la Campionatul Sud-Est European de Duatlon



FOTO La ediţia de anul trecut a Duatlonului Buftea, au participat peste 300 de sportivi



Sportul de masa a renăscut abia de ceva ani în România şi s-a dezvoltat foarte repede în rândul populaţiei preponderent tinere, din mediul urban, cu educaţie peste medie. ”Dacă la prima ediţie a Pegas Duatlon Buftea, în 2014 am avut la start mai puţin de 100 de participanţi, anul trecut numărul acestora a crescut de trei ori, iar în acest an, dată fiind deschiderea internaţională a evenimentului, ne aşteptăm la 600 de concurenţi”, susţine preşedintele Pegas Triatlon Club.

Preşedintele Federaţiei Române de Triatlon, Klosz Peter, declară că unul dintre evenimentele principale ale sezonului competiţional din 2017 este Campionatul Sud-Est European de Duatlon de la Buftea: ”Este un eveniment care reprezintă în acelaşi timp şi un test pentru sportivii din România şi din ţările care aparţin Asociaţiei Sud-Est Europene de Triatlon, având loc cu o săptămână înaintea Campionatului European de Duatlon. Aşteptările noastre sunt mari, atât din punct de vedere sportiv – aşteptăm cel puţin patru clasari pe podium şi două titluri la categoriile importante: elite, juniori şi cadeţi, dar şi din punct de vedere al prezenţei în număr cât mai mare a sportivilor amatori”.

Oamenii care vor să facă sport sunt nevoiţi să improvizeze



FOTO: Iulian Pegas Duatlon

Iulian Ichim (39 de ani, online director - FOTO) este unul dintre bucureştenii pasionaţi de alergare, care crede că sportul de masă se dezvoltă în România datorită faptului că oamenii resimt lipsa mişcării, în principal prin prisma joburilor statice. ”Nu există încă o cultură a sportului din cauza ignorării acestei discipline în instituţiile de învăţământ. Nu există nici infrastructură dedicată practicării sportului, astfel că oamenii sunt nevoiţi să improvizeze. Aşa s-a ajuuns să se creeze în ultimul timp comunităţi deosebite pe alergare, cycling şi altele”, a spus Iulian într-o scurtă pauză din timpul antrenamentelor de la Palatul Ştirbei.

El se antrenează alături de Pegas Duatlon Buftea din toamna anului 2016 şi susţine că este mult mai motivant să te antrenezi în echipă, ”plus că e şi un prilej de socializare cu oameni care au aceleaşi pasiuni ca tine”. Pe lângă antrenamentul/alergarea săptamanală de grup din weekend, Iulian Ichim se străduieşte să mai facă cel puţin două alergări pe săptămână, iar în zilele în care nu aleargă face antrenamente de tip HIIT (High Intensity Interval Trainning). ”Campionatul din aprilie este prima participare la un concurs tip duatlon. Până acum am participat exclusiv la competiţii de alergare. Pentru ediţia din acest an îmi doresc în principal să trec linia de sosire şi, dacă voi reuşi şi o clasare onorabilă în categoria mea de vârstă, va fi ca un bonus”, a conchis directorul.

Mamă a doi copii, câştigătoarea de anul trecut a Duatlonului



FOTO: Camelia Bugan (mijloc) la Buftea

Camelia Bugan ( 42 ani, asistent medical recuperare) face sport din 2015, pentru că o relaxează, o ajută să adopte o viata mai sănătoasă şi să-şi îmbogaţească starea de spirit. ”Fac eforturi destul de mari, având în vedere că am o familie, doi copii cu vârste de 5 şi, respectiv, 8 ani, serviciu. La început m-am antrenat cu un prieten foarte bun de la care am primit cadou un gadget special creat pentru monitorizarea activităţii sportive şi care m-a inspirat, m-a încurajat, susţinut , el îmi făcea workout-uri, mi le descărcam şi încercam să respect. Am realizat că-mi place foarte mult, că-mi creează o pace şi armonie cu mine şi am mers la primele mele concursuri unde se-ntampla să urc şi pe podium, ceea ce era ca o provocare, m-a făcut să am obiective ca să-mi confirme munca pe care o depuneam”, a explicat Camelia.

În noiembrie anul trecut a suferit însă o accidentare la un concurs Riders, iar medicii i-au cerut minim trei luni repaus total. ”Dar sunt optimistă şi puternică, o să-mi revin foarte repede”, a mai spus asistenta medicală. Ea crede că în România sportul de masă este un domeniu care este ignorat de autorităţile responsabile şi că în şcoli ar fi trimis la periferia învăţământului. ”De aici şi o educaţie insuficientă în această privinţă. Cred că ar trebui nişte strategii clare de dezvoltare a sportului la noi în ţară. Nu sunt centre sportive suficiente, nu avem antrenori. Exemplul cel mai bun este al băieţelului meu de 6 ani pe care am vrut să-l orientez către antrenamente de bicicletă sau triathlon, însă în sectorul 1 eu nu am găsit un centru de antrenament de acest gen”, a conchis Camelia.

Deschişi nu numai sportivilor de performanţă, ci şi amatorilor şi copiilor



FOTO: Dana Zaharia pe bicicleta la Buftea

Şi Daniela Orbu (32 de ani, organizator evenimente - FOTO)practică sportul de mai bine de şase ani pentru a-şi menţine sănătatea fizică, dar şi pentru a se deconecta de la activităţile stresante din timpul zilei. ”Fac antrenamente combinate, alergare şi forţă, alergare de viteză în aer liber, şi particip la campionat pentru că îmi place foarte mult duatlonul deoarece mă atrage complexitatea disciplinei sportive”, a punctat ea.

Campionatul Sud-Est European de Duatlon ce va avea loc la Buftea intră în şirul evenimentelor internaţionale majore organizate în ţara noastră sub egida Federaţiei Române de Triatlon. ”Toate aceste evenimente, cât şi cele peste 20 de diferite competiţii naţionale aflate în calendarul federaţiei noastre sunt deschise nu numai sportivilor de performanţă, ci şi amatorilor şi copiilor”, a mai spus preşedintele Federaţiei Române de Triatlon, Klosz Peter (foto jos).