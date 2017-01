Australian Open 2017: Simona Halep, ironizată pe site-ul oficial al turneului. „Scuza perfectă era pregătită“

Un articol îi este dedicat pe siteul oficial al turneului Australian Open, iar autorul nu are milă de SImona Halep. "De ce are nevoie un jucător de tenis pentru a aveea succes? De un serviciu imens? De o dreaptă devastatoare? O atingere delicată la fileu? Oh, nu.

Toate cele de mai sus sunt folositoare, la fel cum sunt de ajutor şi o putere supraomenească şi o voinţă de fier pentru a câştiga. Dar este o unealtă-cheie de care orice jucător, tânăr sau bătrân, are nevoie: o scuză decentă", se arată în articolul de pe site-ul Australian Open.

"Alţii vin cu scuzele semi-preparate şi gata de introdus la cuptor. Simona Halep, de exemplu, locul 4 WTA, fostă finalistă la Roland Garros, femeia cu cele mai rapide picioare din circuit. Problema pentru Halep este că ea n-a avut două picioare pe care să se bazeze în meciul cu Shelby Rogers şi de îndată ce s-a aşezat la conferinţa de presă, scuza ei era gata şi aştepta."